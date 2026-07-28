Канадський депутат випадково зачитав підказку ChatGPT під час виступу (ВІДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Канаді стався курйозний випадок, який швидко поширився у соцмережах. Депутат Законодавчих зборів провінції Нью-Брансвік Білл Олівер випадково зачитав уголос службову підказку, яку, ймовірно, згенерував ChatGPT для підготовки його промови.
Канадський депутат випадково зачитав підказку ChatGPT під час промови
Інцидент стався під час обговорення роботи Офісу адвоката Нью-Брансвіка. Політик на початку промови заговорив про важливість довіри громадськості до цієї інституції.
Однак згодом депутат несподівано промовив текст, який явно не був частиною виступу та нагадує підказку від ChatGPT.
Попри цю помилку, Білл Олівер продовжив читати свій текст так, ніби нічого не сталося.
Відео швидко поширилося в інтернеті та викликало хвилю обговорень. Користувачі соцмереж розкритикували парламентаря за неуважність і надмірну залежність від штучного інтелекту під час підготовки офіційних документів. Частина коментаторів заявила, що подібна помилка є неприйнятною для обраного представника влади. Деякі закликали політика піти у відставку. Вони вказували, що до школярів чи юристів за подібні випадки використання штучного інтелекту висувають значно суворіші вимоги.