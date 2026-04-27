Курйоз з США: відома блогерка і фанатка Трампа виявилася хлопцем з Індії (ФОТО)

Популярна MAGA-блогерка Емілі Гарт, яка активно підтримувала Дональда Трампа та збирала тисячі прихильників у США, виявилася повністю вигаданим персонажем. За образом “консервативної медсестри” стояв 22-річний студент-медик з Індії.

Видання WIRED поспілкувалося з автором акаунта Емілі Гарт. Молодий чоловік, який представився під псевдонімом Сем, розповів, що створив віртуальну модель за допомогою інструментів штучного інтелекту.

За його словами, образ персонажа Емілі Гарт був ретельно продуманий для аудиторії MAGA. Це білява медсестра, християнка, прихильниця права на зброю, жорсткої міграційної політики та противниця абортів.

Щодня на сторінках публікувалися фото й дописи про віру, патріотизм, міграцію та політику. Частина контенту містила згенеровані ШІ зображення, зокрема селфі, фото зі зброєю, відпочинку чи повсякденного життя.

За перший місяць сторінка набрала близько 10 тисяч підписників.

"Я витрачав приблизно 30-50 хвилин свого дня на створення контенту і заробляв непогані гроші для студента-медика. В Індії, навіть на професійній роботі, не можна заробити стільки грошей. Я не бачив жодного легшого способу заробити гроші в інтернеті", — розповів творець Емілі Гарт.

Сем також сказав, що намагався створити сторінку віртуальної моделі для прихильників лівих у США. Однак це не мало успіху.

"Демократи знають, що це відходи штучного інтелекту, тому вони не так активно взаємодіють. Прихильники MAGA — це купа дурнів, просто супердурнів. І вони на це ведуться", — пояснив Сем.

Сторінку Емілі Гарт в Instagram видалили у лютому, а акаунт у Facebook залишався активним ще кілька місяців після цього поки не припинив діяльність у квітні.

