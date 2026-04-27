logo_ukra

BTC/USD

77746

ETH/USD

2311.12

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Курйоз з США: відома блогерка і фанатка Трампа виявилася хлопцем з Індії (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Курйоз з США: відома блогерка і фанатка Трампа виявилася хлопцем з Індії (ФОТО)

Популярна фанатка Трампа Емілі Гарт виявилася віртуальною моделлю створеною ШІ.

27 квітня 2026, 15:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Популярна MAGA-блогерка Емілі Гарт, яка активно підтримувала Дональда Трампа та збирала тисячі прихильників у США, виявилася повністю вигаданим персонажем. За образом “консервативної медсестри” стояв 22-річний студент-медик з Індії.

Віртуальна ШІ-модель Емілі Гарт

Видання WIRED поспілкувалося з автором акаунта Емілі Гарт. Молодий чоловік, який представився під псевдонімом Сем, розповів, що створив віртуальну модель за допомогою інструментів штучного інтелекту.

За його словами, образ персонажа Емілі Гарт був ретельно продуманий для аудиторії MAGA. Це білява медсестра, християнка, прихильниця права на зброю, жорсткої міграційної політики та противниця абортів.

Типовий допис ШІ-моделлі Емілі Гарт у соцмережах

Щодня на сторінках публікувалися фото й дописи про віру, патріотизм, міграцію та політику. Частина контенту містила згенеровані ШІ зображення, зокрема селфі, фото зі зброєю, відпочинку чи повсякденного життя.

ШІ-моделлі Емілі Гарт у соцмережах

За перший місяць сторінка набрала близько 10 тисяч підписників.

"Я витрачав приблизно 30-50 хвилин свого дня на створення контенту і заробляв непогані гроші для студента-медика. В Індії, навіть на професійній роботі, не можна заробити стільки грошей. Я не бачив жодного легшого способу заробити гроші в інтернеті", — розповів творець Емілі Гарт.

Сем також сказав, що намагався створити сторінку віртуальної моделі для прихильників лівих у США. Однак це не мало успіху.

"Демократи знають, що це відходи штучного інтелекту, тому вони не так активно взаємодіють. Прихильники MAGA — це купа дурнів, просто супердурнів. І вони на це ведуться", — пояснив Сем.

Сторінку Емілі Гарт в Instagram видалили у лютому, а акаунт у Facebook залишався активним ще кілька місяців після цього поки не припинив діяльність у квітні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не перший подібний випадок. У США також існувала популярна військова інфлюенсерка та фанатка Трампа, яка виявилася віртуальною моделлю створеною штучним інтелектом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини