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Карни бросает вызов Трампу: как Канада решила помочь Украине

Правительство Марка Карни обсуждает участие в европейской программе на €90 млрд и одновременно пытается выстроить новый баланс между Вашингтоном и Брюсселем

14 сентября 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Канада и Европейский союз обсуждают участие Оттавы в финансировании кредита для Украины объемом €90 млрд. Как сообщает Financial Times, переговоры должны завершиться до начала октябрьского саммита ЕС в Монреале.

Карни бросает вызов Трампу: как Канада решила помочь Украине

Владимир Зеленский и Марк Карни. Фото: сайт Офиса президента Украины

Если стороны договорятся, Канада станет лишь второй страной за пределами Евросоюза, присоединившейся к этой кредитной программе. Первой стала Великобритания.

По данным источников издания, премьер-министр Канады Марк Карни рассматривает участие в финансировании Украины как часть более масштабного курса на сближение с европейскими государствами. Оттава стремится укрепить сотрудничество с партнерами и одновременно снизить зависимость от США.

Украина уже стала одним из ключевых направлений канадско-европейского взаимодействия. Ранее Канада направила Киеву 6,5 млрд канадских долларов военной помощи. Кроме того, Карни и Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между двумя странами.

В ЕС при этом понимают растущую потребность Украины в финансировании. По оценкам собеседников FT, уже в следующем году Киев может столкнуться с серьезным бюджетным дефицитом из-за высокой стоимости войны.

Однако сотрудничество Канады и ЕС выходит далеко за рамки украинского вопроса. Стороны обсуждают торговлю, безопасность, критически важные материалы, энергетику, чистые технологии и цифровую торговлю. Оттава также хочет присоединиться к европейской сети суперкомпьютеров для развития технологий искусственного интеллекта.

При этом полностью отказаться от экономической зависимости от США Канаде будет крайне сложно. Около 75% канадского экспорта традиционно направляется на американский рынок, а объем торговли между странами достигает примерно €620 млрд. Для сравнения, торговля Канады с Европой в 2025 году составляла около €130 млрд.

Брюссель поэтому призывает Оттаву сохранять реалистичные ожидания. Европейские чиновники хотят увидеть от Канады конкретные шаги, включая снижение тарифов на европейские сталь и алюминий.

На фоне напряженности с Вашингтоном Оттава фактически начинает перестраивать внешнеэкономическую стратегию. И поддержка Украины становится одним из главных инструментов этого нового курса.

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Источник: https://www.ft.com/content/9cd8cc79-e98a-449f-a903-609b034a56e3?syn-25a6b1a6=1
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