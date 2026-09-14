Карні кидає виклик Трампу: як Канада вирішила допомогти Україні

Канада та Європейський союз обговорюють участь Оттави у фінансуванні кредиту для України обсягом €90 млрд. Як повідомляє Financial Times, переговори мають завершитись до початку жовтневого саміту ЄС у Монреалі.

Володимир Зеленський та Марк Карні. Фото: сайт Офісу президента України

Якщо сторони домовляться, Канада стане лише другою країною за межами Євросоюзу, яка приєдналася до цієї кредитної програми. Першою стала Великобританія.

За даними джерел видання, прем'єр-міністр Канади Марк Карні розглядає участь у фінансуванні України як частину масштабнішого курсу на зближення з європейськими державами. Оттава прагне зміцнити співпрацю з партнерами та одночасно знизити залежність від США.

Україна вже стала одним із ключових напрямів канадсько-європейської взаємодії. Раніше Канада направила Києву 6,5 млрд. канадських доларів військової допомоги. Крім того, Карні та Володимир Зеленський підписали угоду про 100-річне партнерство між двома країнами.

У ЄС при цьому розуміють зростаючу потребу України у фінансуванні. За оцінками співрозмовників FT, вже наступного року Київ може зіткнутися із серйозним бюджетним дефіцитом через високу вартість війни.

Однак співпраця Канади та ЄС виходить далеко за межі українського питання. Сторони обговорюють торгівлю, безпеку, критично важливі матеріали, енергетику, чисті технології та цифрову торгівлю. Оттава також має намір приєднатися до європейської мережі суперкомп'ютерів для розвитку технологій штучного інтелекту.

При цьому повністю відмовитися від економічної залежності від США Канаді буде дуже складно. Близько 75% канадського експорту традиційно прямує на американський ринок, а обсяг торгівлі між країнами сягає приблизно €620 млрд. Для порівняння, торгівля Канади з Європою 2025 року становила близько €130 млрд.

Тому Брюссель закликає Оттаву зберігати реалістичні очікування. Європейські чиновники хочуть побачити від Канади конкретні кроки, включаючи зниження тарифів на європейську сталь та алюміній.

На тлі напруженості із Вашингтоном Оттава фактично починає перебудовувати зовнішньоекономічну стратегію. І підтримка України стає одним із головних інструментів цього нового курсу.

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