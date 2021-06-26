Китай шантажировал Украину COVID-вакцинами — СМИ

Китай угрожал Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если она не прекратит поддерживать призыв ООН о тщательном расследовании ситуации с правами человека в Синьцзяне.

Китай (фото из открытых источников)

Об этом со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в структурах ООН, пожелавших остаться анонимными, сообщает The Associated Press.

Во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве 22 июня Украина вместе с более чем 40 странами присоединилась к заявлению Канады с требованием немедленно предоставить независимым наблюдателям доступ к Синьцзяню.

Это связано с тем, что КНР подозревают в репрессиях по отношению к уйгурам и мусульманам в регионе. Ранее Украина отозвала свою подпись под этим заявлением. Украина согласилась закупить 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac у китайской компании Sinovac Biotech и в начале мая получила 1,2 миллиона доз.

Как мы сообщали ранее, 17 июня Китай успешно запустил свою первую с 2016 года пилотируемую миссию. На корабле "Шэньчжоу-12" к новой орбитальной станции "Тяньхэ" отправился экипаж из трех тайконавтов. Ракета-носитель "Чанчжэн-2F", которая стартовала с космодрома Цзюцюань, успешно вывела в космос пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12". Он доставит трех тайконавтов, которые проработают три месяца на борту базового модуля китайской орбитальной станции "Тяньхэ". Запуск транслировался в прямом эфире на Youtube.

Сначала "Шэньчжоу-12" должен был доставить новый экипаж на орбитальную станцию ​​"Тяньгун-2" в 2016 году, однако затем было отменено. В дальнейшем КНР решила создать многомодульную орбитальную станцию, а на "Шэньчжоу-12" доверить доставку на основной модуль "Тяньхэ", запущенный на околоземную орбиту в апреле этого года, первый экипаж из трех человек.



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