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Курьез из Канады: депутат случайно зачитал подсказку ChatGPT во время выступления (ВИДЕО)

Депутат из Канады Билл Оливер случайно прочитал вслух служебную подсказку ChatGPT во время выступления в законодательном собрании.

28 июля 2026, 11:25
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Slava Kot








В Канаде произошел курьезный случай, быстро распространившийся в соцсетях. Депутат Законодательного собрания провинции Нью-Брансвик Билл Оливер случайно зачитал вслух служебную подсказку, которую, вероятно, сгенерировал ChatGPT для подготовки его речи.

Курьез из Канады: депутат случайно зачитал подсказку ChatGPT во время выступления (ВИДЕО)

Канадский депутат случайно зачитал подсказку ChatGPT во время речи

Инцидент произошел при обсуждении работы Офиса адвоката Нью-Брансвика. Политик в начале речи заговорил о важности доверия общественности к этому институту.

"Доверие общественности к должности адвоката имеет значение", – сказал Оливер.

Однако впоследствии депутат неожиданно произнес текст, который явно не являлся частью выступления и напоминает подсказку от ChatGPT.

"Вот более естественная, плавная версия этой главы, которая читается как законодательная речь, а не как ряд кратких тезисов" – прочитал депутат не заметив, что в его заметках осталась инструкция от чат-бота.

Несмотря на эту ошибку, Билл Оливер продолжил читать свой текст, словно ничего не произошло.

Видео быстро распространилось в Интернете и вызвало волну обсуждений. Пользователи соцсетей подвергли критике парламентария за невнимательность и чрезмерную зависимость от искусственного интеллекта при подготовке официальных документов. Часть комментаторов заявила, что подобная ошибка неприемлема для избранного представителя власти. Некоторые призывали политика уйти в отставку. Они указывали, что школьникам или юристам за подобные случаи использования искусственного интеллекта предъявляют значительно более строгие требования.

Ранее портал "Кометнари" сообщал о курьезе из США, где известная блоггерша и фанатка Трампа оказалась парнем из Индии, которую он создал завядки ИИ.



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