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Курйоз з Канади: депутат випадково зачитав підказку ChatGPT під час виступу (ВІДЕО)

Депутат із Канади Білл Олівер випадково прочитав уголос службову підказку ChatGPT під час виступу в законодавчих зборах.

28 липня 2026, 11:25
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Slava Kot








У Канаді стався курйозний випадок, який швидко поширився у соцмережах. Депутат Законодавчих зборів провінції Нью-Брансвік Білл Олівер випадково зачитав уголос службову підказку, яку, ймовірно, згенерував ChatGPT для підготовки його промови.

Курйоз з Канади: депутат випадково зачитав підказку ChatGPT під час виступу (ВІДЕО)

Канадський депутат випадково зачитав підказку ChatGPT під час промови

Інцидент стався під час обговорення роботи Офісу адвоката Нью-Брансвіка. Політик на початку промови заговорив про важливість довіри громадськості до цієї інституції.

"Довіра громадськості до посади адвоката має значення", – сказав Олівер.

Однак згодом депутат несподівано промовив текст, який явно не був частиною виступу та нагадує підказку від ChatGPT.

"Ось більш природна, плавна версія цього розділу, яка читається як законодавча промова, а не як низка коротких тез" — прочитав депутат не помітивши, що в його нотатках залишилася інструкція від чат-бота.

Попри цю помилку, Білл Олівер продовжив читати свій текст так, ніби нічого не сталося.

Відео швидко поширилося в інтернеті та викликало хвилю обговорень. Користувачі соцмереж розкритикували парламентаря за неуважність і надмірну залежність від штучного інтелекту під час підготовки офіційних документів. Частина коментаторів заявила, що подібна помилка є неприйнятною для обраного представника влади. Деякі закликали політика піти у відставку. Вони вказували, що до школярів чи юристів за подібні випадки використання штучного інтелекту висувають значно суворіші вимоги.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв про курйоз з США, де відома блогерка і фанатка Трампа виявилася хлопцем з Індії, яку він створив завядки ШІ.



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