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Партия Трюдо выиграла выборы в Канаде, но не получила большинство

Выборы в Канаде должны были состояться в 2023 году

сегодня, 02:20
Автор:

Ольга Чародий

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо по предварительным результатам победила на внеочередных парламентских выборах, но не получила большинство. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Партия Трюдо выиграла выборы в Канаде, но не получила большинство

Выборы - фото из открытых источников


По предварительным данным, Либеральная партия Трюдо одержала победу на 158 из 338 округов. Для большинства необходимо было получить 170 мандатов.На второй позиции — Консервативная партия. Она одержала победу в 119 округах.


На третьем месте — Квебекский блок. В них 34 мандата. 25 мандатов получили представители Новой демократической партии.


Выборы в Канаде должны были состояться в 2023 году, но в середине августа 2021 Трюдо объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 20 сентября. Это нужно было для того, чтобы получить большинство и не находить поддержку от оппозиционных сил.

Последний раз Либеральная партия получала большинство в 2015 году. Тогда она получила 184 мандата.


Напомним, правительство Канады продлило запрет на въезд и выезд из страны до 21 июля. Об этом сообщает агентство Reuters. Журналисты информируют, премьер-министр Джастин Трюдо твердо заявил, что граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока 75% канадцев не получат первую из двух доз вакцины от коронавируса, а 20% — обе вакцины. Хотя Трюдо сказал, что Канада в основном достигла первой цели, официальные данные, опубликованные после его выступления, показали, что 73,4% получили первую дозу. Только 14,7% населения получили обе прививки. "Даже полностью вакцинированный человек может передать COVID-19 тому, кто не вакцинирован", — добавил Трюдо.





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Источник: https://thehill.com/policy/international/americas/573147-trudeaus-party-fails-to-win-majority-in-canada-vote?rl=1
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