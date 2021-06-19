Почему Канада не хочет открывать границы для туристов

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Данило Матюха
Правительство Канады продлило запрет на въезд и выезд из страны до 21 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.
Закрытое авиапространство Канады - фото: immigration.ca
Журналисты информируют, премьер-министр Джастин Трюдо твердо заявил, что граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока 75% канадцев не получат первую из двух доз вакцины от коронавируса, а 20% — обе вакцины.
Хотя Трюдо сказал, что Канада в основном достигла первой цели, официальные данные, опубликованные после его выступления, показали, что 73,4% получили первую дозу. Только 14,7% населения получили обе прививки.
Такими ограничениями недовольны местные предприниматели, ведь статистическое управление Канады заявило, что общий объем экспорта услуг в 2020 году по сравнению с 2019 годом упал на 17,7%, а импорт услуг упал на 24,0%, отчасти из-за пограничных ограничений. Особенно сильно пострадали туристические и транспортные услуги.
Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали в нашем материале.
Но в то же время страны Евросоюза наоборот начинают снимать коронавирусные ограничения. Так, правительство Дании решило ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.
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Крысолов
сегодня, 20:51
Заставь дурня Богу молиться... Думаю, настало время признать, что действия подавляющего большинства вирусоборцев трудно призвать действиями психически здоровых людей. Совершенно очевидно, что они просто нагадили. Точнее: встали на сторону очень небольшой группы населения, крепко изгадив жизнь практически всем.