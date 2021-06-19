Почему Канада не хочет открывать границы для туристов

Правительство Канады продлило запрет на въезд и выезд из страны до 21 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Закрытое авиапространство Канады - фото: immigration.ca

Журналисты информируют, премьер-министр Джастин Трюдо твердо заявил, что граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока 75% канадцев не получат первую из двух доз вакцины от коронавируса, а 20% — обе вакцины.

Хотя Трюдо сказал, что Канада в основном достигла первой цели, официальные данные, опубликованные после его выступления, показали, что 73,4% получили первую дозу. Только 14,7% населения получили обе прививки.

"Даже полностью вакцинированный человек может передать COVID-19 тому, кто не вакцинирован", — добавил Трюдо.

Такими ограничениями недовольны местные предприниматели, ведь статистическое управление Канады заявило, что общий объем экспорта услуг в 2020 году по сравнению с 2019 годом упал на 17,7%, а импорт услуг упал на 24,0%, отчасти из-за пограничных ограничений. Особенно сильно пострадали туристические и транспортные услуги.

Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали в нашем материале.

Но в то же время страны Евросоюза наоборот начинают снимать коронавирусные ограничения. Так, правительство Дании решило ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.

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