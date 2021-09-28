Пересмотр положений торгового соглашения между Украиной и Канадой: сформирована делегация

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия для участия в переговорах с делегацией Канады по пересмотру положений Соглашения о свободной торговле. Об этом говорится в распоряжении опубликованном на сайте Офиса Президента. Распоряжение №549 / 2021-рп о делегации Украины для участия в переговорах с делегацией Канады по пересмотру положений Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой Владимир Зеленский подписал 27 сентября. Председателем делегации назначен первый вицепремьер-министр Украины, министра экономики Украины Алексея Любченко.

Канада (фото из открытых источников)

Ему, как главе делегации, разрешается вносить по согласованию с руководителями центральных органов исполнительной власти изменения в состав делегации. А также — привлекать к работе делегации работников государственных органов, зарубежных дипломатических учреждений Украины, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с их руководителями), научных советников и экспертов. Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) было подписано 11 июля 2016. В соответствии с положениями соглашения, Канада отменила 98% пошлин для украинских товаров. Некоторые виды сельскохозяйственных продуктов Украины поставляет в Канаду также с 0% тарифу, но в рамках квот. Кроме этого, Украина со своей стороны отменила импортные пошлины на 72% товаров из Канады. Ввозные пошлины на сельскохозяйственные и промышленные товары для Канады также отменено, но с переходными периодами в 3, 5 и 7 лет.

Напомним, правительство Канады продлило запрет на въезд и выезд из страны до 21 июля. Об этом сообщает агентство Reuters. Журналисты информируют, премьер-министр Джастин Трюдо твердо заявил, что граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока 75% канадцев не получат первую из двух доз вакцины от коронавируса, а 20% — обе вакцины. Хотя Трюдо сказал, что Канада в основном достигла первой цели, официальные данные, опубликованные после его выступления, показали, что 73,4% получили первую дозу. Только 14,7% населения получили обе прививки.

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