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Главная Новости Мир Канада Рекордная жара в Канаде: погибли десятки человек
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Рекордная жара в Канаде: погибли десятки человек

Жертвами жары стали пожилые люди

сегодня, 10:15
Автор:

Лиля Воробьева

В стране уже несколько дней фиксируют самую высокую температуру в истории. В Британской Колумбии и Литтоне воздух прогрелся до 46,6 градуса. Из-за аномальной погоды уже умерли десятки людей. Об этом пишет ВВС.

Рекордная жара в Канаде: погибли десятки человек

Аномальная жара (фото из открытых источников)

К этому времени температурный столбик в Канаде никогда не поднимался выше 45 градусов.

Одна из местных жительниц Литтона рассказала, что выйти на улицу невозможно.

"Мы пытаемся оставаться в помещении и не выходить на улицу. Мы уже привыкли к жаре. Но 30 градусов значительно отличается от 47", — заявила женщина.

С пятницы в стране уже зарегистрировали десятки смертей.

Полицейские из соседнего города Бернаби сообщили, что они выезжали на двадцать пять случаев "внезапной смерти". По их словам, многие умершие были людьми почтенного возраста.

Как заявляют копы из провинции Британская Колумбия, среди их умерших также немало людей старшего возраста. Полицейские отмечают, что причиной многих человеческих смертей стала жара. Зато медики отчитались, что из провинции за последнее время получили много вызовов, в частности, о 107 перенагреваниях  и 32 тепловых ударах.

А полиция в районе Ванкувера отреагировала более чем  на 130 внезапных смертей с пятницы. Большинство из них были пожилыми людьми.

Эксперты отмечают, что, как ожидается, изменение климата увеличит частоту экстремальных погодных явлений, таких как жара. Однако привязать любое отдельное  событие к глобальному потеплению довольно сложно.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Канада утвердила вакцину Pfizer и начинает массовую вакцинацию.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57654133
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