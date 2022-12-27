Россия возводит вокруг Украины стену лжи, - посол Канады

Посол Канады в Украине, Лариса Галадза в интервью KYIV NOT KIEV рассказала, почему важно остановить Россию сейчас и об усилиях Канады в поддержке Украины и противодействии российской дезинформации, пишут "Комментарии".



Сейчас есть все условия, чтобы остановить Россию

Посол подчеркнула важность привлечения агрессора к ответственности через украинскую и международную системы уголовного правосудия, а также возмещение ущерба, нанесенного войной. По ее мнению, присутствие иностранных послов в Украине, когда ракеты летают над головами, свидетельствует о поддержке, которую Украина получает от союзников. Чтобы ослабить эту поддержку, Россия возводит вокруг Украины стену лжи. Больше всего поражает утверждение российской пропаганды, что ситуация, которая обернулась для Украины войной, – это то, чего хотели украинцы. "Какое воображение может привести к вере в то, что существует вселенная, в которой украинцы почувствовали потребность спасения от России", – с удивлением замечает она.

Лариса Галадза лично посетила немало украинских городов и сел истерзанных войной. И своими глазами видела разрушенные дома и заминированные поля, разговаривала с людьми, потерявшими свое имущество в результате российских ракетных ударов. "Ничего из этого не было военной целью", – говорит дипломат, развенчивая миф о том, что Россия вроде бы не воюет против гражданского населения.

"Стабильный мир будет результатом безопасности в Украине, достигнутой с помощью современной, хорошо вооруженной и натренированной армии, а также военной инфраструктуры. Мир придет с абсолютно независимым политическим и медиапространством, энергетической независимостью, членством в Европейском Союзе. Мир придет с тесным сотрудничеством с НАТО", – убеждена она.

Что касается поддержки Канады Украины, Лариса Галадза вспоминает длиннющий список вещей: от летального оружия, камер для Байракторов, БПЛА, винтовок, гаубиц, до теплого нижнего белья, пищевых пайков, одеял и т.д. Говорит и о около $2,5 млрд. финансовой поддержки для стабилизации экономики. Есть и креативные мероприятия в пользу Украины, которые Канада предприняла на финансовом фронте. Например, когда началась война, Канада отменила специальный статус для российских и белорусских импортных товаров, и начала их облагать налогом по ставке 35%. Суммы этих налогов Канада решила передавать Украине. На прошлой неделе обнародовали сумму, это – $115 млн.

Однако канадский вклад в будущую победу Украины, которым госпожа Посол гордится больше всего, — это тот, который Канада делает для обычных людей через программы развития и поддержки гражданского общества. А еще гордится быстрой и значительной дополнительной поддержкой, оказанной украинцам, в том числе украинским аграриям. Устойчива и канадская поддержка санкционной политики. С момента российского незаконного и неоправданного вторжения Канада ввела санкции против почти 1600 юридических и физических лиц. На этой неделе Канада объявила, что арестует $26 млн в компании, принадлежащей попавшему под санкции российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Украинцы веками жили под российским владычеством, террором, правлением, продолжая передавать это по наследству своим детям. "Чувствуется, как сейчас украинцы говорят: "Довольно!", говорит Посол Галадза, внучка людей, покинувших Украину из-за российской агрессии.

"Украинцы почувствовали вполне, что значит жить со свободой. Заметьте не с миром, а именно со свободой. Поэтому они не собираются возвращаться в прошлое. Это коллективное "Довольно!" настолько сильно, что оно приведет к окончательному изгнанию России из Украины, не только в физическом и военном понимании, но и из ее политических, энергетических и экономических систем таким образом, чтобы Украина получила полную независимость. И если спросить, зачем это делать именно сейчас, ответ очень прост, потому что это наконец возможно", — считает Посол.

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