Серия нападений с ножом в Канаде. Есть много убитых

В воскресенье вечером канадская полиция (RCMP) сообщила, что в результате нападения с ножом погибли 10 человек, а 15 раненых были доставлены в больницы. Ранее службы распространили предупреждение населения в трех канадских провинциях, сообщая о двух опасных и вооруженных мужчинах, совершивших серию нападений на случайных людей. Об этом сообщает NYT .

Трагическое событие произошло в Канаде. Фото из открытых источников

Приступы с ножом произошли в двух небольших городах провинции Саскачеван в центральной части и Канады . Полиция сообщила, что нападения произошли по меньшей мере в 13 местах и, возможно, больше пострадавших. Общественное телевидение сообщило, что три вертолета скорой помощи вылетели на место одного из нападений и доставили трех человек в больницы.

Правоохранительные органы идентифицировали двоих подозреваемых. Это 31-летний Дэмиен Сандерсон и 30-летний Майлз Сандерсон, передвигающиеся на черном автомобиле марки Nissan Rogue.

На пресс-конференции полиция не предоставила информацию о мотивах нападающих. Сообщалось лишь, что хотя некоторые жертвы оказались случайными. Полиция также попросила жителей соседних провинций Альберта и Манитоба оставаться дома, не подходить к подозрительным людям, не подвозить автостопщиков и не сообщать, где замечены патрули полиции.

Отреагировал на это ужасное событие и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Атаки в Саскачеване ужасные. Я думаю о тех, кто потерял своих близких и получил ранения. Мы следим за ситуацией и призываем всех следовать указаниям местных властей, — написал глава правительства в соцсетях.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал об американце, пытавшемся влететь на самолете в супермаркет Walmart.

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