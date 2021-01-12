Странности карантина: канадку наказали за выгуливание на поводке мужа

Жительница канадской провинции Квебек решила обхитрить карантинные ограничения и вышла на прогулку со своим мужем, правда, он был на поводке. Теперь за нарушение комендантского часа она должна выплатить штраф.

женщина на поводке выгуляла мужа / фото: Shutterstock / Fotodom

В Квебеке после 20.00 действует комендантский час, согласно которому на улице нельзя появляться без уважительной причины. Такая мера необходима в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но не все жители с пониманием к ней относятся и стараются найти любые способы, чтобы выйти на прогулку.

На днях женщина вместо собаки решила выгулять на поводке своего мужа, но ее остановила полиция и за нарушение комендантского часа их оштрафовали на 1500 долларов (более 42 тыс. гривен). Однако, женщина возмутилась и сказала, что соблюдает правилами карантина, которыми разрешено выгуливать домашнего питомца после 21.00 на расстоянии одного километра от дома. Также она возразила, когда полицейские отметили, что ее муж не является собакой. Женщина отметила, что не собирается выплачивать штраф.

Напомним, что две церкви в Калифорнии (США) нашли неожиданный способ обойти карантин. Для своих прихожан пастыри объявили свои заведения стриптиз-клубами, деятельность которых, в отличие от церквей, в период карантина была разрешена.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сотрудники итальянской полиции применили административное наказание для женщины, которая вопреки карантинным ограничениям вышла на улицу под предлогом выгула домашнего животного — черепахи. Ей выписали штраф на 206 евро (более 7 тысяч гривен).

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