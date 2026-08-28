Трамп переименовал озеро Канады: премьер Карни жестко ответил

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Канады Марк Карни публично отверг решение президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в "озеро Америка". Канадский премьер подчеркнул, что историческое название водоема имеет гораздо глубже корни, чем современные политические решения Вашингтона.
Трамп и Карни. Фото: из открытых источников
Свою позицию Карни обнародовал в соцсети X. По его словам, название Ontario происходит от слова Ontari'io на языке вендатов, которое означает "озеро прекрасное" или "озеро большое". Она используется уже более четырех веков – еще со времен, предшествовавших созданию Канадской конфедерации и провозглашению независимости США.
Карни фактически дал понять, что Оттава не намерена подстраиваться под решение американского президента относительно названия водоема, расположенного на границе двух государств.
В то же время он подчеркнул, что для канадцев историческое название озера остается неизменным.
Спор вокруг названия демонстрирует непростой характер отношений между Вашингтоном и Оттавой. Для Канады Онтарио – не просто географический объект, а часть истории страны и ее культурного наследия.
Таким образом, инициатива Трампа столкнулась с принципиальной позицией канадского правительства: по меньшей мере в Оттаве новое американское название не намерены признавать.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп снова взялся за карту: собравшийся переименовывать после Мексиканского залива.