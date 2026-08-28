Трамп переименовал озеро Канады: премьер Карни жестко ответил

Премьер-министр Канады Марк Карни публично отверг решение президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в "озеро Америка". Канадский премьер подчеркнул, что историческое название водоема имеет гораздо глубже корни, чем современные политические решения Вашингтона.

Трамп и Карни. Фото: из открытых источников

Свою позицию Карни обнародовал в соцсети X. По его словам, название Ontario происходит от слова Ontari'io на языке вендатов, которое означает "озеро прекрасное" или "озеро большое". Она используется уже более четырех веков – еще со времен, предшествовавших созданию Канадской конфедерации и провозглашению независимости США.

Карни фактически дал понять, что Оттава не намерена подстраиваться под решение американского президента относительно названия водоема, расположенного на границе двух государств.

"Мы знаем, что Америка меняется. Меняются ее торговые отношения, внешняя политика, национальные памятки и названия водоемов", — отметил канадский премьер.

В то же время он подчеркнул, что для канадцев историческое название озера остается неизменным.

"Называть вещи своими именами означает называть это озеро Онтарио – тогда, сейчас и всегда", – заявил Карни.

Спор вокруг названия демонстрирует непростой характер отношений между Вашингтоном и Оттавой. Для Канады Онтарио – не просто географический объект, а часть истории страны и ее культурного наследия.

Таким образом, инициатива Трампа столкнулась с принципиальной позицией канадского правительства: по меньшей мере в Оттаве новое американское название не намерены признавать.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп снова взялся за карту: собравшийся переименовывать после Мексиканского залива.



