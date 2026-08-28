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Трамп перейменував озеро Канади: прем’єр Карні жорстко відповів

Прем’єр Канади відкинув нову назву, яку просуває президент США, нагадавши про понад 400 років історії Онтаріо та походження його назви

28 серпня 2026, 09:29
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Кравцев Сергей

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні публічно відкинув рішення президента США Дональда Трампа перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка". Канадський прем’єр наголосив, що історична назва водойми має значно глибше коріння, ніж сучасні політичні рішення Вашингтона.

Трамп перейменував озеро Канади: прем’єр Карні жорстко відповів

Трамп та Карні. Фото: з відкритих джерел

Свою позицію Карні оприлюднив у соцмережі X. За його словами, назва Ontario походить від слова Ontari’io мовою вендатів, яке означає "озеро прекрасне" або "озеро велике". Вона використовується вже понад чотири століття – ще з часів, що передували створенню Канадської конфедерації та проголошенню незалежності США.

Карні фактично дав зрозуміти, що Оттава не має наміру підлаштовуватися під рішення американського президента щодо назви водойми, яка розташована на кордоні двох держав.

"Ми знаємо, що Америка змінюється. Змінюються її торговельні відносини, зовнішня політика, національні пам’ятки та назви водойм", — зазначив канадський прем’єр.

Водночас він підкреслив, що для канадців історична назва озера залишається незмінною.

"Називати речі своїми іменами означає називати це озеро Онтаріо — тоді, зараз і завжди", — заявив Карні.

Суперечка навколо назви вкотре демонструє непростий характер відносин між Вашингтоном та Оттавою. Для Канади Онтаріо — не просто географічний об’єкт, а частина історії країни та її культурної спадщини.

Таким чином, ініціатива Трампа наштовхнулася на принципову позицію канадського уряду: щонайменше в Оттаві нову американську назву не мають наміру визнавати.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп знову взявся за карту: що зібрався перейменовувати після Мексиканської затоки.




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