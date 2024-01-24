Трюдо рассказал, что больше всего пугает в возможном президентстве Трампа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство готовится к возможному возвращению 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом он сообщил на выездном заседании кабинета министров, цитирует его "ABC".

Трюдо и Трамп. Фото из открытых источников

Джастин Трюдо заявил, что Дональд Трамп "олицетворяет собой неопределенность".

"Мы не знаем точно, что он собирается делать", — заявил Трюдо.

Он отметил, что Канаде удавалось управлять отношениями с Дональдом Трампом, показывая, что Оттава и Вашингтон могут обеспечить совместный экономический рост.

"Мы преодолели трудности, поставленные администрацией Трампа семь лет назад, в течение четырех лет, когда мы доказали тот факт, что Канада и США добиваются лучших результатов, когда мы делаем это вместе", — резюмировал глава канадского правительства.

Между тем, стали известны результаты праймериз в одном из ключевых штатов США – Нью-Гэмпшире. Прогнозируемо бывший глава Белого дома Дональд Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии, перед этим он довольствовался триумфом в Айове. Действующий президент США Джо Байден также стал лидером в праймериз от Демократической партии в Нью-Гэмпшире.

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