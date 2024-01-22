Песков ответил, были ли уже контакты с Трампом о прекращении войны в Украине

На сегодняшний день нет подтвержденной информации о том, что у российских дипломатов состоялись контакты с бывшим главой Белого дома и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом об "урегулировании ситуации на Украине". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Никаких контактов у российских дипломатов с Трампом об урегулировании ситуации на Украине не было", – заявил главный рупор Кремля.

При этом стоит отметить, что Дональд Трамп в ходе своей избирательной кампании систематически подымает тему войны в Украине и обещает положить конец войне, как только он станет президентом США. А на днях на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире представитель Республиканской партии и вовсе заявил, что в случае победы на выборах остановит войну в Украине еще до своей инаугурации.

"Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости", — заявил республиканец.

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