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Песков ответил, были ли уже контакты с Трампом о прекращении войны в Украине

В Кремле отреагировали на постоянные обещания Трампа найти пути для окончания войны в Украине

сегодня, 13:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день нет подтвержденной информации о том, что у российских дипломатов состоялись контакты с бывшим главой Белого дома и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом об "урегулировании ситуации на Украине". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков ответил, были ли уже контакты с Трампом о прекращении войны в Украине

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Никаких контактов у российских дипломатов с Трампом об урегулировании ситуации на Украине не было", – заявил главный рупор Кремля.

При этом стоит отметить, что Дональд Трамп в ходе своей избирательной кампании систематически подымает тему войны в Украине и обещает положить конец войне, как только он станет президентом США. А на днях на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире представитель Республиканской партии и вовсе заявил, что в случае победы на выборах остановит войну в Украине еще до своей инаугурации.

"Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости", — заявил республиканец.

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Источник: https://t.me/rian_ru/228567
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