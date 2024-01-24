Результаты праймериз в Нью-Гэмпшире: удалось ли Трампу и Байдену одержать победу

Прогнозируемо бывший глава Белого дома Дональд Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир, перед этим он довольствовался триумфом в Айове. Действующий президент США Джо Байден также стал лидером в праймериз от Демократической партии в Нью-Гэмпшире. Эти результаты еще больше подталкивают к мысли, что за президентское кресло в США в ноябре сойдутся именно Байден и Трамп. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Тем не менее, борьба внутри Республиканской и Демократической партий продолжается. В предвыборном штабе еще одной представительницы республиканцев Хейли дали понять, что она не собирается сниматься с гонки – руководитель ее кампании Бетси Анкни заявила, что они "никуда не денутся".

"Вы знаете, мы выиграли Нью-Гэмпшир три раза, теперь уже три. Мы выигрываем каждый раз. Мы выигрываем предварительные выборы. Мы выигрываем генералы. Мы выиграли их, и для меня это очень, очень особенное место", — сказал Трамп после победы в штате.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев.

"И я хочу сказать стране, что ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы – от права выбора до права голоса. Наша экономика, в которой наблюдается самое сильное восстановление в мире со времен COVID. На карту поставлено все", — подчеркнул глава Белого дома.

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