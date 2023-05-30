В Канаде была проведена самая масштабная эвакуация населения в истории страны: в чем причина

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.



Пожары в Канаде. Фото из открытых источников

В канадской провинции Новая Шотландия бушуют сокрушительные пожары в лесной местности. Поэтому более 16 400 жителей Галифакса, крупнейшего города страны, эвакуировались. Приказ покинуть окрестности, вблизи опасности был издан и в Британской Колумбии. В провинции огнем охвачено 6 широких лесных площадей, одна из которых, по оценкам Департамента природных ресурсов Новой Шотландии, даже достигла 788 гектаров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как сообщил журналистам заместитель начальника пожарной охраны Галифакс Дэйв Мелдрам: "Пока укрощать стихию не удается, огонь очень быстро распространяется. Он уже уничтожил десятки домов", – сказал он. Также спасатель добавил, что пострадавших нет. В то же время, на тушение пожаров может уйти около недели из-за отсутствия дождей.

По словам сотрудницы отдела пожарной безопасности Департамента природных ресурсов и возобновляемых источников энергии Новой Шотландии, Кары Маккарди, в этом сезоне в провинции произошло 176 лесных пожаров. В том же году их было на сотню меньше. Причинами такой статистики стала засуха.

"Раннее таяние снега, теплая зима, более высокие температуры в начале весны, безусловно, привели к ухудшению ситуации. За последний месяц во многих районах Новой Шотландии почти не было дождя, что также усугубило засуху", – отметила она.

С огненным бедствием столкнулись и в соседней провинции Нью-Брансуек, также переживающей лесной пожар. Из домов вокруг уже эвакуировали почти пол тысячи жителей.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Масштабные пожары в России поглощают целые населенные пункты В России зафиксировано более сотни пожаров. Их общая площадь в несколько раз превышает площадь Киева. В юго-западной части Сибири вспыхнули масштабные пожары, охватившие российские деревни и города, что создает угрозу местным жителям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российскую службу МЧС.