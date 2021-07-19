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В России разъярённый медведь напал на дрессировщиков во время циркового выступления (ВИДЕО)

Животное трижды нападало на циркачей

сегодня, 13:14
Автор:

Денис Подставной








В России медведь в цирке напал на цирковую артистку. Об этом сообщает издание АиФ-Кузбасс. 

В России разъярённый медведь напал на дрессировщиков во время циркового выступления (ВИДЕО)

В России медведь напал на циркачей. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в российском городе Берёзовский, что в Кемеровской области. Туда приехал цирк шапито "Арлекин".

Происшествие случилось во время номера, который назывался "Ехали медведи". Во время представления животное несколько раз нападало на дрессировщиков. 

Разъяренный медведь дважды нападал на циркачку — крепко вцепился в её ногу и повалил на землю. Даже после нескольких нападений представление решили не заканчивать и вскоре косолапый атаковал уже коллегу пострадавшей. 

По информации СМИ, никто из участников происшествия не обращался за медицинской помощью. Отмечается, что во время выступления среди зрителей было много детей, а зрительские места не были никак отгорожены от арены. 

Инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, которые осуществят проверку соблюдения правил безопасности во время циркового представления. 

Видео: Двач News. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии тигр напал на нескольких местных жителей. Инцидент произошел в то время, когда трое мужчин ехали на мотоцикле к себе в деревню. Сообщается, что мотоциклистов предупреждали об опасности, но они решили проигнорировать это и не стали менять маршрут. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Бразилии на мужчину напала акула в то время, когда он справлял нужду в океане. Выпивший местный житель решил проигнорировать предупреждение об опасности и зашел по пояс в воду. В это время на него напала хищная рыба. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://kuzbass.aif.ru/society/v_kemerovskoy_oblasti_medved_dvazhdy_napal_na_dressirovshchicu
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