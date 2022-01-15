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В Канаде мужчина разбогател за два похода в магазин: как ему это удалось (ФОТО)

Канадец стал богаче на 188 тысяч долларов

сегодня, 22:00
Автор:

Денис Подставной
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В Онтарио, провинции на востоке центральной части Канады, 43-летний Джеймс Куртеманш дважды выиграл в лотерею. Самое интересное, что обе счастливых скретч-карты он купил в одном и том же магазине, но с разницей в пять месяцев. Об этом сообщает издание New York Post.

В Канаде мужчина разбогател за два похода в магазин: как ему это удалось (ФОТО)

Выигрыш в лотерею. Фото из открытых источников

Свой первый лотерейный билет Куртеманш купил в 2021 году в магазине Kwik-Way в городе Садбери. Этот билет оказался счастливым и принес мужчине 88 888 долларов. В августе он посетил штаб-квартиру канадской лотереи, чтобы забрать свой выигрыш.

В Канаде мужчина разбогател за два похода в магазин: как ему это удалось (ФОТО) - фото 2

Фото - New York Post

В январе 2022 года мужчина решил еще раз приобрести лотерейный билет. На сей раз он купил скретч-карту в том же магазине. Проверив билет через приложение, Куртеманш был шокирован увидев, что стал победителем во второй раз. Сумма его выигрыша составила 100 000 долларов. 

"Я не мог поверить, что это случилось снова. Я был так удивлен, а потом вспомнил, что хорошие вещи случаются трижды, так что я готов к следующему разу", — сказал Джеймс Куртеманш. 

Также мужчина рассказал, что планирует потратить часть денег на путешествия. Однако сделать это ему мешает пандемия. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии мужчина получил бесплатный лотерейный билет и благодаря ему выиграл практически 146 тысячи долларов. Свой выигрыш победитель решил разделить со своими детьми. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в США мужчина выиграл в лотерею крупную сумму денег, а вскоре после этого его обнаружили мертвым. Он даже не успел обналичить выигрышные деньги. Подробнее читайте в нашей статье


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Источник: https://nypost.com/2022/01/13/i-won-the-lottery-twice-in-five-months-after-buying-scratch-card-from-the-same-shop/
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