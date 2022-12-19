В Канаде планируют конфисковать у Романа Абрамовича $26 млн и помочь ими Украине

Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что Канада наложит арест на $26 млн компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Роману Абрамовичу и будет добиваться конфискации, пишут "Комментарии" со ссылкой на прессслужбу МИД Канады.



Канада намерена деньги Абрамовича направить на помощь Украине

Правительство Канады намерено конфисковать активы российского олигарха Романа Абрамовича и один из вариантов дальнейшего развития событий – передать эти средства Украине.

По официальному сообщению, это первый случай, когда Канада использует закон, разрешающий правительству проводить конфискацию активов, принадлежащих находящимся под санкциями лицам. В случае конфискации эту сумму можно использовать для восстановления Украины и компенсации жертвам незаконного и неоправданного вторжения путинского режима.

"Путинские олигархи причастны к незаконному и варварскому вторжению России в Украину. Канада не станет убежищем для их полученных нечестным путем доходов, и сегодняшнее заявление демонстрирует нашу решимость добиться того, чтобы российская элита заплатила цену за свою поддержку жестокого путинского режима. Использование восстановления российского режима". Украина справедлива и уместна", — заявила вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд.

Канада стала первой страной G7, которая применила такие меры, демонстрируя свою твердую приверженность Украине, ее восстановлению и призывая к ответственности тех, кто нажился на режиме президента Путина и поддерживал его. После незаконной оккупации Россией и попытки аннексии Крыма в 2014 году Канада ввела санкции более 2100 физическим и юридическим лицам. С 24 февраля 2022 года Канада ввела санкции в более чем 1500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

"С начала войны мы предупреждали Путина и его пособий, что они не смогут укрыться от последствий своих действий. Безнаказанность никогда не была возможностью, и Канада будет продолжать оказывать давление на российский режим и тех, кто получил выгоду от варварского вторжения Путина в Украину. Поскольку украинцы продолжают смело бороться за возвращение земли, которая их по праву, мы подтверждаем нашу обязанность – поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — отметила Жоли.

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