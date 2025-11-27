В Канаде сделали заявление о мире и возможное потере Украиной территорий

Рубрики
Никто в мире не имеет права принимать решение о будущем Украины вместо самих украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Анита Ананд, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Оттава мир в Украине в условиях потери территориальной целостности.
Она добавила, что в среду поговорила с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой о ходе мирных переговоров.
Министр отметила, что на следующей неделе этот вопрос будет активно обсуждаться во время встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.
