В Канаде сделали заявление о мире и возможное потере Украиной территорий

Никто в мире не имеет права принимать решение о будущем Украины вместо самих украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Анита Ананд, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Оттава мир в Украине в условиях потери территориальной целостности.

Украина и Канада. Фото: из открытых источников

"Канада поддерживает Украину и ее территориальную целостность, но окончательное решение по Украине остается только за Украиной, в том числе и в отношении ее территориальной целостности", – отметила министр.

Она добавила, что в среду поговорила с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой о ходе мирных переговоров.

"Мы стремимся поддержать Украину и принимаемые ею решения в области верховенства права, мира, безопасности и территориальной целостности. Необходимо постоянно обращать внимание на влияние этих решений на Европу и остальной мир", – заявила Анита Ананд.

Министр отметила, что на следующей неделе этот вопрос будет активно обсуждаться во время встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.

