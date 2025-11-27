У Канаді зробили заяву про мир і можливу втрату Україною територій

Ніхто у світі не має права ухвалювати рішення про майбутнє України замість самих українців. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробила міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд, відповідаючи на запитання про те, чи підтримає Оттава мир в Україні в умовах втрати територіальної цілісності.

Україна та Канада. Фото: з відкритих джерел

"Канада підтримує Україну та її територіальну цілісність, але остаточне рішення щодо України залишається тільки за Україною, у тому числі і щодо її територіальної цілісності", — зазначила міністр.

Вона додала, що у середу поговорила з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігом про перебіг мирних переговорів.

"Ми прагнемо підтримати Україну та прийняті нею рішення у галузі верховенства права, миру, безпеки та територіальної цілісності. Необхідно постійно звертати увагу на вплив цих рішень на Європу та решту світу", – заявила Аніта Ананд.

Міністр зазначила, що наступного тижня це питання активно обговорюватиметься під час зустрічі глав МЗС НАТО у Брюсселі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто справді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він був публічно запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Уіткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера та росіянина Кирила Дмитрієва. Які наслідки для дипломатичного процесу та для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – США хочуть обхитрити Україну із "мирною угодою": що обіцяють Києву лише після підписання.



