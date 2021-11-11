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За рулем был пёс: в Канаде гольф-кар столкнулся с легковушкой (ВИДЕО)

Собака "угнала" гольф-кар своих хозяев

сегодня, 17:20
Автор:

Денис Подставной
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В Канаде собака угодила в ДТП. Об этом пишет издание ТСН. 

За рулем был пёс: в Канаде гольф-кар столкнулся с легковушкой (ВИДЕО)

Собака угнала гольф-кар. Фото: Pixabay

Во дворе одного из частных домов Канады произошло ДТП. Собака породы кане-корсо "угнала" гольф-кар своих хозяев.

Четвероногий залез в транспорт и случайно нажал на педаль акселератора. Отмечается, что далеко пёс не уехал. Всего через несколько метров его ожидало столкновение с припаркованным внедорожником. К счастью, удар был не серьезным и питомец спокойно покинул транспортное средство. 

Камера видеонаблюдения во дворе дома зафиксировала "преступление" и уже спустя несколько дней забавное видео оказалось в Сети. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Великобритании местные жители заметили загадочное желтое сияние. Многие очевидцы отмечали, что ранее не наблюдали ничего подобного. Некоторые даже начали подумывать о внеземной природе данного явления. Как оказалось, свет, что озарял небо над городом Ковентри, исходил от футбольного стадиона. Дело в том, что после проведенного матча, на его территории включили специальные желтые прожекторы, благодаря которому газон начинает быстрей расти. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в британском городе Плимут домашняя собака напала на ребёнка. В этот момент пострадавший находился в парке развлечений. Он пришел туда со своей матерью, её подругой и питомцем породы ротвейлер. В какой-то момент ребёнок оказался наедине с псом и тот набросился на него. Крики мальчишки услышала его мать. Она забежала в вагончик, где всё происходило и увидела раненого сына. Прибывшим на место событий медикам не удалось спасти потерпевшего. Он скончался от полученных травм. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/tsikavinki/v-kanade-pes-za-rulem-ustroil-dtp-video-1906990.html
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