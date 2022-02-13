Запреты не работают – Канаду продолжают лихорадить протесты

Протестующие, которые выступают против обязательной COVID-вакцинации продолжают массовые акции по всей Канаде. Предупреждения и запреты правительства Канады не достигли своего эффекта. К протесту, который начали дальнобойщики, выступая против обязательной вакцинации, присоединяются обычные граждане. Требования теперь касаются не только отмены массовой обязательной вакцинации, но и отмены карантинных ограничений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Associated Press".

Протесты в Канаде. Фото: GETTY IMAGES

Напряженное противостояние на мосту, соединяющем Детройт (Мичиган, США) и Виндзор (Онтарио, Канада) немного снизилось в начале дня. Тогда протестующие согласились с требованиями правоохранителей и отогнали свои фуры, которыми они перегородили вход в активный международный переход. Но такое условное "перемирие" между митингующими и полицейскими длилось недолго.

Спустя некоторое время протестующие усилились подкреплением – и продолжили перегораживать доступ с канадской стороны. Теперь количество протестующих выросло до тысяч.

С канадцев уже берут пример протестующие в других странах, перекрывая дороги с требованиями прекратить массовую вакцинацию против коронавируса и ослабить карантинные ограничения. Так, подобные канадским акции уже прошли во Франции, Новой Зеландии и Нидерландах.

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