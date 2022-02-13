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Запреты не работают – Канаду продолжают лихорадить протесты

В Оттаве ряды протестующих выросли до тысяч, как и в минувшие выходные

сегодня, 09:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Протестующие, которые выступают против обязательной COVID-вакцинации продолжают массовые акции по всей Канаде. Предупреждения и запреты правительства Канады не достигли своего эффекта. К протесту, который начали дальнобойщики, выступая против обязательной вакцинации, присоединяются обычные граждане. Требования теперь касаются не только отмены массовой обязательной вакцинации, но и отмены карантинных ограничений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Associated Press".

Запреты не работают – Канаду продолжают лихорадить протесты

Протесты в Канаде. Фото: GETTY IMAGES

Напряженное противостояние на мосту, соединяющем Детройт (Мичиган, США) и Виндзор (Онтарио, Канада) немного снизилось в начале дня. Тогда протестующие согласились с требованиями правоохранителей и отогнали свои фуры, которыми они перегородили вход в активный международный переход. Но такое условное "перемирие" между митингующими и полицейскими длилось недолго.

Спустя некоторое время протестующие усилились подкреплением – и продолжили перегораживать доступ с канадской стороны. Теперь количество протестующих выросло до тысяч.

С канадцев уже берут пример протестующие в других странах, перекрывая дороги с требованиями прекратить массовую вакцинацию против коронавируса и ослабить карантинные ограничения. Так, подобные канадским акции уже прошли во Франции, Новой Зеландии и Нидерландах.

Читайте также на портале "Комментарии" — столицу Канады охватили массовые протесты: власти пришлось вводить чрезвычайное положение. Совсем скоро будет месяц, как Канаду охватили массовые протесты. Стартовало протестное движение 29 января.



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Источник: https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-united-states-justin-trudeau-blockades-f3368c041216343175d255a2ce23eb84
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