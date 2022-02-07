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Столицу Канады охватили протесты: введено чрезвычайное положение

Водители-дальнобойщики заблокировали центр Оттавы

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В столице Канады Оттаве водители-дальнобойщики не перестают своим протестом показывать власти, что не собираются выполнять требования об обязательной вакцинации. В итоге, центр Оттавы парализован для нормального движения, большие фуры перекрыли многие дороги. В связи с массовой акцией протеста и заблокированным центром в столице было объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Столицу Канады охватили протесты: введено чрезвычайное положение

Протесты дальнобойщиков в Канаде. ФОТО: GETTY IMAGES

Мэр Оттавы Джим Уотсон встревожен тем, что своими протестами дальнобойщики существенно осложняют жизнь горожанам. Подход к парламенту Канады оказался в плотном кольце грузовиков. Подойти к нему невозможно. 

Уотсон также не сообщили на какие уступки готовы власти, чтобы протест был прекращен и есть ли перспективы, что власти могут пойти на какой-то диалог. 

Также мэр Оттавы выразил беспокойство, что по численности протестующих дальнобойщиков в разы больше, чем полицейских, которые пытаются контролировать ситуацию и не дать протесту стать радикальным. 

Отметим, стартовало протестное движение еще 29 января. Тогда так называемый "Конвой Свободы" прибыл в столицу Канады. Сотни дальнобойщиков пытались показать, что они не согласны с политикой правительства Трюдо о том, что все дальнобойщики, которые курсируют между Канадой и США, обязаны в обязательном порядке вакцинироваться против коронавируса. Люди выступали против таких требований. Но за 9 дней протестов требования выросли и теперь протестующие хотят, чтобы обязательную вакцина нацию отменили по всей стране.

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Источник: https://www.reuters.com/world/americas/protest-against-vaccine-mandates-paralyzing-canada-capital-mayor-says-2022-02-06/
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