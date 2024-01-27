Армия Китая усилила давление на Тайвань: какая причина

Перед переговорами с США китайская армия направила в сторону Тайваня военные самолеты и военно-морские корабли. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на Министерство национальной обороны Тайваня, передает портал "Комментарии".

Китай усилил давление на Тайвань. Фото из открытых источников

Сообщается, что 27 января армия Китая направила в сторону Тайваня более 30 самолетов и 6 кораблей.

Отмечается, что почти половина китайских самолетов пересекла середину Тайваньского пролива, который является неофициальной границей между Китаем и Тайванем.

Издание также сообщает, что в эти выходные в Таиланде запланирована встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ван И. Чиновники планируют обсудить атаки хуситов на Ближнем Востоке, которые поддерживает Иран, а также ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.