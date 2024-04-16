Атака Ирана на Израиль: кого поддержал Китай

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном после массированного удара Ирана по Израилю.

Китай поддержал Иран после атаки на Израиль. Фото из открытых источников

Сообщается, что Пекин заверил Тегеран в своей поддержке. В частности, Ван заявил, что Китай осуждает нападение на консульство Ирана в сирийском Дамаске и считает его "серьезным и неприемлемым нарушением международного права".

Отмечается, что при этом операция Ирана против Израиля не подверглась критике со стороны китайского министра.

Ван И также назвал ситуацию, которая сложилась между Ираном и Израилем, следствием эскалации конфликта в Газе. По его словам, сейчас первоочередной задачей является скорейшее выполнение резолюции 2728 Совета безопасности ООН, направленной на прекращение огня и эффективную защиту гражданского населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц не видит смысла в возобновлении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, пока идет война в Украине, а российские войска находятся на украинской территории. Шольц заявил, что контакт с Кремлем станет возможен, когда Россия поймет, что мира под диктовку не будет, а Путин осознает, что ему нужно прекратить свою кампанию и вывести войска из Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России готовится к крупномасштабному наступлению в четырех украинских областях. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных официальных лиц. По информации издания, российское большое наступление может начаться в конце весны или летом и может предусматривать нападение на областной центр. РФ планирует захватить больше территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.