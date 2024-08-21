Байден одобрил секретную ядерную стратегию против трех стран: в Китае резко отреагировали

Как сообщает издание The New York Times, президент США Джо Байден в марте утвердил секретный документ, в котором приказано вооруженным силам США подготовиться к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Китаем, Россией и Северной Кореей. На это сообщение отреагировали в Китае.



Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Новая стратегия, принятая Байденом, указывает на необходимость США иметь возможность одновременно сдерживать три страны: Китай, Россию и КНДР. В МИД Китая заявили о серьезной озабоченности из-за таких сообщений из США.

"Китай серьезно озабочен соответствующими сообщениями. Факты полностью доказали, что США в течение последних лет постоянно раскручивают так называемую "теорию ядерной угрозы Китая", которая существует лишь для того, чтобы найти себе оправдание для уклонения от своих обязательств по ядерному разоружению, расширить свой ядерный арсенал и получить полное стратегическое преимущество", — заявила спикер МИД КНР Мао Нин.

Представительница Китая отметила, что Пекин имеет меньший ядерный потенциал и проводит политику неиспользования ядерного оружия первым, а лишь как средство самообороны и нацбезопасности, поэтому не планирует участвовать в гонке вооружений с любой страной.

"США является крупнейшей в мире ядерной угрозой и создателем стратегических рисков. Китай призывает Соединенные Штаты добросовестно выполнять ядерное разоружение, сокращение своего ядерного арсенала и прекратить "обмен ядерным оружием", расширение "ядерных альянсов" и другие негативные действия, подрывающие глобальный и региональный мир и стабильность", — подытожила Нин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заговорили о "Часах Судного дня" и пригрозили ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали о том, как Китай отреагировал на ситуацию в Курской области, где Украина начала наступление на территорию России.



