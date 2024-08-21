Байден одобрил секретную ядерную стратегию против трех стран: в Китае резко отреагировали

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Как сообщает издание The New York Times, президент США Джо Байден в марте утвердил секретный документ, в котором приказано вооруженным силам США подготовиться к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Китаем, Россией и Северной Кореей. На это сообщение отреагировали в Китае.
Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников
Новая стратегия, принятая Байденом, указывает на необходимость США иметь возможность одновременно сдерживать три страны: Китай, Россию и КНДР. В МИД Китая заявили о серьезной озабоченности из-за таких сообщений из США.
Представительница Китая отметила, что Пекин имеет меньший ядерный потенциал и проводит политику неиспользования ядерного оружия первым, а лишь как средство самообороны и нацбезопасности, поэтому не планирует участвовать в гонке вооружений с любой страной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заговорили о "Часах Судного дня" и пригрозили ядерным оружием.
Также "Комментарии" писали о том, как Китай отреагировал на ситуацию в Курской области, где Украина начала наступление на территорию России.
Новости