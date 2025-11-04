Белый дом опубликовал фото с Си Цзиньпином, которые не увидят в Китае

Белый дом обнародовал серию фотографий с саммита АТЭС в Южной Корее, на которых президент Китая Си Цзиньпин выглядит расслабленным, улыбается и шутит. Как отмечает CNN, такие кадры резко контрастируют со строгим образом китайского лидера, обычно демонстрирующего государственные медиа в КНР.

Си Цзиньпин улыбается. Фото: Белый дом

Фотографии, сделанные во время встречи Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, показывают лидера Китая в необычном свете. Во время переговоров на авиабазе Кимхе, где обсуждались вопросы торговли и технологического сотрудничества, Си не только шутил, но активно взаимодействовал с коллегами. На одном из снимков Трамп передает лист бумаги, а китайский лидер отвечает широкой улыбкой.

Другая фотография, где Си вместе с министром иностранных дел Ван И смеется во время короткого перерыва, стала одной из самых заметных в серии.

Си Цзиньпин улыбается. Фото: Белый дом

Еще один эпизод, привлекший внимание, произошел во время встречи Си Цзиньпина с президентом Южной Кореи Ли Дже Меном. Во время обмена подарками китайский лидер подарил смартфоны Xiaomi, а когда Ли спросил, не будет ли из-за телефона проблем с безопасностью, Си, улыбаясь, ответил: "Можете проверить, есть ли там бекдор". Бекдор – скрытый доступ к устройствам.

Эта шутка вызвала смех среди дипломатов, но в то же время напомнила о серьезной теме, ведь западные страны давно подозревают китайские технологические компании в скрытом доступе к данным пользователей.





Си Цзиньпин улыбается. Фото: Белый дом

Как отмечает CNN, обнародованные Белым домом фотографии почти невозможно увидеть в Китае. Государственные медиа не публикуют фото, не согласованные с официальным имиджем лидера, а посты западных изданий в китайском интернете часто быстро удаляются. На платформах Douyin и Xiaohongshu эти снимки отсутствуют, а на Weibo лишь вскользь упомянули о встрече Си Цзиньпина.

