Білий дім опублікував фото з Сі Цзіньпіном, яких не побачать у Китаї

Білий дім оприлюднив серію фотографій із саміту АТЕС у Південній Кореї, на яких президент Китаю Сі Цзіньпін виглядає розслабленим, усміхається та жартує. Як зазначає CNN, такі кадри різко контрастують із суворим образом китайського лідера, який зазвичай демонструють державні медіа в КНР.

Сі Цзіньпін посміхається. Фото: Білий дім

Фотографії, зроблені під час зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом у Пусані, показують лідера Китаю у незвичному світлі. Під час переговорів на авіабазі Кімхе, де обговорювалися питання торгівлі та технологічного співробітництва, Сі не лише жартував, а й активно взаємодіяв із колегами. На одному зі знімків Трамп передає аркуш паперу, а китайський лідер відповідає широкою усмішкою.

Інша фотографія, де Сі разом із міністром закордонних справ Ван І сміється під час короткої перерви, стала однією з найпомітніших у серії.

Сі Цзіньпін посміхається. Фото: Білий дім

Ще один епізод, що привернув увагу, стався під час зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом Південної Кореї Лі Дже Меном. Під час обміну подарунками китайський лідер подарував смартфони Xiaomi, а коли Лі запитав, чи не буде через телефон проблем з безпекою, Сі, усміхаючись, відповів: "Можете перевірити, чи є там бекдор". Бекдор — прихований доступ до пристроїв.

Цей жарт викликав сміх серед дипломатів, але водночас нагадав про серйозну тему, адже західні країни давно підозрюють китайські технологічні компанії у прихованому доступі до даних користувачів.





Сі Цзіньпін посміхається. Фото: Білий дім

Як зазначає CNN, оприлюднені Білим домом фотографії майже неможливо побачити у самому Китаї. Державні медіа не публікують фото, які не узгоджені з офіційним іміджем лідера, а пости західних видань у китайському інтернеті часто швидко видаляються. На платформах Douyin і Xiaohongshu ці знімки відсутні, а на Weibo лише побіжно згадали про зустріч Сі Цзіньпіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп в ультимативній формі попередив Путіна та Сі.

Також "Коментарі" писали, що у Трампа помітили дещо дивне на нозі.