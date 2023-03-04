Белый дом ответил – отказался ли Китай от идеи передать оружие России

Китай все еще не отказался от идеи возможной передачи оружия России. Как передает издание "Комментарии", об этом на брифинге для СМИ заявил официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "CNN".

Китай. Фото: из открытых источников

По его словам, Пекин по-прежнему рассматривает возможность начать поставки летального оружия в Россию, чтобы помочь ей в войне против Украины. Однако пока нет также и свидетельств, что решение уже принято.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы не верим, что они сняли это с обсуждения", – отметил Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистки "CNN".

Стоит отметить, в феврале американские официальные лица заявили, что Китай ведет двойную игру — притворяется миротворцем и одновременно изучает возможность отправки в Россию летального оружия, чтобы поддержать ее в войне против Украины.

О каком оружии идет речь, официально не сообщалось. Но журналисты выяснили, что Пекин может передать агрессору артиллерию и боеприпасы к ней.

Официальные лица на Западе неоднократно предупреждали, что Китай столкнется с последствиями, если решится вооружать Россию. По данным СМИ, речь идет о введении санкций. Сейчас западные лидеры договариваются о скоординированных действиях на этот случай.

Читайте также на портале "Комментарии" — изменилась ли позиция официального Берлина относительно войны в Украине – как понимать обвинения в адрес Меркель, которая, как говорят некоторые немецкие политики, виновна в том, что началась война в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему Китаю выгодна война в Украине – какой мир путем переговоров могут навязать Украине.



