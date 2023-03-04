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Белый дом ответил – отказался ли Китай от идеи передать оружие России

Несмотря на все предостережения со стороны Запада, Пекин всё еще рассматривает вариант с отправкой оружия агрессору

сегодня, 14:57
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Автор:

Кравцев Сергей

Китай все еще не отказался от идеи возможной передачи оружия России. Как передает издание "Комментарии", об этом на брифинге для СМИ заявил официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "CNN". 

Белый дом ответил – отказался ли Китай от идеи передать оружие России

Китай. Фото: из открытых источников

По его словам, Пекин по-прежнему рассматривает возможность начать поставки летального оружия в Россию, чтобы помочь ей в войне против Украины. Однако пока нет также и свидетельств, что решение уже принято.


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"Мы не верим, что они сняли это с обсуждения", – отметил Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистки "CNN".

Стоит отметить, в феврале американские официальные лица заявили, что Китай ведет двойную игру — притворяется миротворцем и одновременно изучает возможность отправки в Россию летального оружия, чтобы поддержать ее в войне против Украины.

О каком оружии идет речь, официально не сообщалось. Но журналисты выяснили, что Пекин может передать агрессору артиллерию и боеприпасы к ней.

Официальные лица на Западе неоднократно предупреждали, что Китай столкнется с последствиями, если решится вооружать Россию. По данным СМИ, речь идет о введении санкций. Сейчас западные лидеры договариваются о скоординированных действиях на этот случай.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-04-23/h_537be413b66acbf417be2aa9127c35a3
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