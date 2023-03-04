Изменилась ли позиция Берлина относительно войны в Украине – как понимать обвинения в адрес Меркель

Украинский посол в Берлине Алексей Макеев сообщил, что Германия увеличивает свою роль лидера в поставках военной техники в Украину. Во время недавней встречи в Белом доме президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Тем временем, в Бундестаге председатель оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала ошибкой то, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировка членство украинцев в НАТО. И призвала оказывать больше помощи Украине, "переписав историю Меркель, особенно историю последних лет и абсолютно неправильных расчетов". Можно ли говорить о серьезной трансформации позиции руководства Германии после более года российской агрессии против Украины? Какова вероятность, что Меркель ждет, по крайней мере, моральное осуждение за ее заигрывания с Россией, в итоге приведшее к кровавой войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Шольц и Меркель. Фото: из открытых источников

Изменения подходов новой германской власти к российско-украинской войне действительно произошло

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

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"Я не уверен, что стоит ожидать морального осуждения Меркель. С ней связано благосостояние Германии в достаточно большой период времени – практически целого поколения. И за способность германского руководства лавировать между разными кризисами с минимальным ущербом для населения – Меркель в ФРГ будут вспоминать добрым словом. Так что, несмотря на критику ее внешней политики, замирительную позицию в отношении России, германское общество будет к ней снисходительно. В отличие от политиков".

По словам эксперта, социал-демократы, либералы, "зеленые", которые сейчас стоят у власти, будут использовать промахи Меркель на международной арене в своей критике оппозиционного на данный момент Христианско-демократического блока и экс-канцлера персонально. Но в целом, акцентирует он, говорить об осуждении не приходится.

"Что касается изменения подходов новой германской власти к российско-украинской войне – оно, действительно, произошло. Это четко видно по документам партий, причем, как входящих в правящую коалицию "светофора", так и ведущих оппозиционеров. Есть некий консенсус элит в новом отношении к РФ, в том, что Германия должна трансформироваться из "розового единорога" миротворчества – в основу Европейского Союза, в тех, кто защищает его рубежи, выступает за несворачиваемость политики противостояния угрозам глобальной и региональной безопасности, исходящих от России", – подчеркивает Виталий Кулик.

В то же время, продолжает он, есть Die Linke (социалистическая Левая партия в Германии) с Оскаром Лафонтеном и Сарой Вагенкнехт, есть крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), где происходят определенные процессы обратного действия.

"Та же "красная Сара" пытается создать некую лево-консервативную, я бы даже сказал – пророссийскую политическую силу на базе Die Linke, оторвать часть голосов от этой партии и даже от "зеленых", используя пацифистские лозунги. Но данная позиция уязвима для критики, ей будет сложно переломить общий настрой германского истеблишмента, германского общества, – считает Виталий Кулик. – ФРГ из лавирования, балансирования на риторике миротворчества или же жесткого курса, выбрала для себя второй. Не столь жесткий, как у англосаксов или наших балтийских и польских союзников, но – в плане того, что Германия отказывается от позиции чрезмерного замирения с Путиным, от попыток найти компромисс за счет Украины. Этого больше не будет!".

И Германия, и Франция признали, что РФ – это страна-агрессор

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль отмечает:

"Мы благодарны Германии за сегодняшнюю позицию, за поддержку Украины, за предоставление военной и дипломатической помощи. Верим, что эта позиция не изменится, как уверяет нынешнее руководство ФРГ. Что касается действий Ангелы Меркель в ее бытность канцлером – история не знает сослагательных наклонений. И очень жаль, что в апреле 2008-го, на саммите НАТО в Бухаресте, Германия и Франция заблокировали евроатлантическую интеграцию Украины и Грузии. Фактически это стало стимулом для агрессора – в августе того же года Россия напала на Грузию, а в 2014-м – на Украину".

Хорошо, подчеркивает эксперт, что демократический, цивилизованный мир делает выводы, пытается исправить свои ошибки, свою недальновидность.

"И Германия, и Франция признали, что РФ – это страна-агрессор. Оба лидера ЕС помогают Украине и финансово, и вооружениями. Их позиция кардинально изменилась за год во многом потому, что они прекрасно видят – нынешняя Россия представляет собой угрозу всему миру. И если объединенной демократической коалицией не дать отпор, подобные войны начнутся в других частях света. Тем важнее не просто победить РФ на поле боя, но и создать эффективный механизм новой системы глобальной безопасности, сделав впредь подобные агрессии невозможными", – акцентирует Катерина Коваль.

Она уверена, что сейчас решающий момент не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира, для всех, кто хочет жить в реальной безопасности.

"Те, кто не внесет свою лепту в создание такой новой системы, кто будет пытаться помогать агрессору либо сохранять нейтральность, позже будут вынуждены просить за это прощения, – предупреждает эксперт. – Потому что жизнь, история – всегда расставляют всё по своим местам. Раньше или позже…".

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