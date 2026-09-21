Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые обостряются на фоне внутриполитической борьбы в Пекине. Об этом в своем прямом эфире сообщил бизнесмен и журналист Дмитрий Гордон.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По словам журналиста, 73-летний китайский лидер имеет ряд негативных привычек и проблем, ухудшающих его физическое состояние.

"У Си Цзиньпина есть проблемы со здоровьем: он много курит, любит выпить и лишний вес. На одном из недавних саммитов он даже не остался на заключительный ужин, потому что ему стало плохо. Появились слухи, что его срочно гопитализировали и самолетом отвезли в Китай", — отметил Дмитрий Гордон.

Журналист подчеркнул, что ухудшение состояния здоровья Си Цзиньпина происходит на фоне обострения скрытой борьбы за власть внутри КНР. Молодое поколение китайцев и бизнес-элит все больше выражает недовольство устаревшим коммунистическим курсом.

По словам Дмитрия Гордона, проблема физической возможности Си Цзиньпина станет одним из ключевых закулисных факторов во время его предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай выступил против нового пакета американских санкций, направленного против России и стран, продолжающих покупать российские энергоносители. В Пекине заявили, что подобные ограничения не должны вмешиваться в торговые отношения Китая с другими государствами.

Как сообщает Anadolu, соответствующее заявление 17 сентября сделал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, Китай строит экономическое и торговое сотрудничество на принципах равенства и взаимной выгоды.

"Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно нарушаться под давлением какой-либо третьей стороны", — заявил дипломат.



