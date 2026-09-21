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Кравцев Сергей
Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые обостряются на фоне внутриполитической борьбы в Пекине. Об этом в своем прямом эфире сообщил бизнесмен и журналист Дмитрий Гордон.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
По словам журналиста, 73-летний китайский лидер имеет ряд негативных привычек и проблем, ухудшающих его физическое состояние.
Журналист подчеркнул, что ухудшение состояния здоровья Си Цзиньпина происходит на фоне обострения скрытой борьбы за власть внутри КНР. Молодое поколение китайцев и бизнес-элит все больше выражает недовольство устаревшим коммунистическим курсом.
По словам Дмитрия Гордона, проблема физической возможности Си Цзиньпина станет одним из ключевых закулисных факторов во время его предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Также издание "Комментарии" сообщало – Китай выступил против нового пакета американских санкций, направленного против России и стран, продолжающих покупать российские энергоносители. В Пекине заявили, что подобные ограничения не должны вмешиваться в торговые отношения Китая с другими государствами.
Как сообщает Anadolu, соответствующее заявление 17 сентября сделал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, Китай строит экономическое и торговое сотрудничество на принципах равенства и взаимной выгоды.