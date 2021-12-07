Бойкот навредит сотрудничеству: реакция Китая на действия США

Китай предупредил во вторник, 7 декабря, что дипломатический бойкот США Зимней Олимпиады в Пекине может помешать двустороннему диалогу и сотрудничеству в важных областях, и призвал держать политику вне спорта. Об этом сообщает Reuters.

Часы обратного отсчета для Олимпийских игр в Пекине 2022 года - Reuters

Этот шаг, который месяцами поощряли некоторые члены Конгресса и правозащитные группы, сделан лишь через несколько недель после переговоров лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина, которые имели целью ослабить напряженные отношения между их странами.

В понедельник, 6 декабря, Белый дом заявил, что правительственные чиновники США будут бойкотировать Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за "зверств" Китая по правам человека, хотя спортсмены США могут свободно ездить туда на соревнования.

Китай выступает против бойкота и будет принимать "решительные контрмеры", заявил спикер МИД Чжао Лицзянь.

Как сказал Чжао на регулярном брифинге для СМИ в китайской столице, "заговор" Соединенных Штатов о попытке сорвать Олимпиаду был обречен на провал, что привело к потере "нравственного авторитета и доверия".

Он призвал Соединенные Штаты прекратить вносить политику в спорт, добавив, что бойкот противоречит олимпийским принципам.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай планирует принять контрмеры , если США и дальше будут поддерживать бойкот Зимних Олимпийских игр. Китай заявил, что политики США должны прекратить призывы к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в Пекине во избежание ущерба двусторонним отношениям. Китай планирует принять "контрмеры" в случае необходимости. Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что призывающие к бойкоту должны прекратить призывы, "чтобы не повлиять на диалог и сотрудничество между Китаем и США в важных сферах".

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