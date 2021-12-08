Бойкот Олимпийских игр продолжается: Австралия присоединилась к протесту

Австралия присоединилась к Соединенным Штатам в дипломатическом бойкоте Зимних Олимпийских игр в Пекине. Такое заявление сделал в среду, 8 декабря, премьер-министр Скотт Моррисон, поскольку другие союзники решились на подобные шаги в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Эмблема Пекина 2022 года изображена на часах обратного отсчета для Олимпийских игр 2022 года - Reuters

Соединенные Штаты заявили, что их правительственные чиновники будут бойкотировать февральскую Олимпиаду в Пекине из-за "зверств" Китая по правам человека, лишь через несколько недель после переговоров, направленных на ослабление напряженных отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Китай заявил, что Соединенные Штаты "заплатят цену" за свое решение и предупредил о ответных контрмерах, но не сообщил подробностей.

Моррисон сказал, что решение в среду было принято из-за борьбы Австралии за восстановление дипломатических каналов с Китаем для обсуждения возможных нарушений прав человека в крайнем западном регионе Синьцзян, а также действия Пекина против австралийского импорта. Объявляя о планах, Моррисон сказал, что Пекин не ответил на несколько вопросов, поднятых Канберрой, включая обвинения в нарушении прав.

"Поэтому не удивительно, что австралийские чиновники не поедут в Китай на эти игры", — сказал Моррисон журналистам в Сиднее. Но устралийские спортсмены примут участие в соревнованиях .

Китай отрицает какие-либо правонарушения в Синьцзяне и заявил, что обвинения сфабрикованы.

Представитель министерства иностранных дел Ван Венбинь заявил на ежедневном брифинге в Пекине, что австралийские политики занимаются "политическим позерством".

"Придут они или нет, никого не волнует", – добавил он.

Олимпийский комитет Австралии заявил, что бойкот не повлияет на подготовку спортсменов к Играм, которые пройдут с 4 по 20 февраля, добавив, что "дипломатические варианты" являются вопросом правительств.

Остальные союзники США не спешат присоединиться к бойкоту.

Великобритания рассматривает возможность одобрить ограниченное присутствие правительства на западе в китайской столице, которое не приведет к полному дипломатическому бойкоту, сообщает в среду газета Telegraph. Полный запрет министерского и дипломатического представительства на зимних Играх остается возможным.

Япония рассматривает возможность не посылать членов кабинета на Игры после того, как Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте, сообщает в среду ежедневная газета Sankei Shimbun со ссылкой на неизвестные источники в правительстве.

Представитель президента Южной Кореи заявил, что страна пока не рассматривает вопрос о дипломатическом бойкоте.

"Мы всегда просим как можно больше уважения и возможного вмешательства со стороны политического мира", – сказал Хуан Антонио Самаранч, возглавляющий координационную группу Международного олимпийского комитета для Пекинского мероприятия.

Американский дипломатический бойкот, месяцами поощряемый некоторыми членами Конгресса США и правозащитными группами, состоялся, несмотря на попытки стабилизировать отношения двух стран, когда в прошлом месяце состоялась видеовстреча между Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Если другие страны не присоединятся к бойкоту, это подорвет сообщение о том, что нарушения прав человека Китаем неприемлемы, сказала Бонни Глейзер, эксперт из Китая из Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов.

"Единственный вариант, который действительно доступен для нас — это попытаться привлечь как можно больше стран поддержать нас в этой коалиции", — сказала Глейзер на слушаниях в Конгрессе США во вторник, 7 декабря.

Связи между Австралией и ее главным торговым партнером Китаем пришли в упадок после того, как Канберра запретила Huawei Technologies использовать свою широкополосную сеть 5G в 2018 году и попросила провести независимое расследование по происхождению COVID-19.

Пекин ввел запрет на австралийские товары, такие как ячмень, говядина, уголь и вино.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай говорит, что дипломатический бойкот США зимних Олимпийских игр может помешать сотрудничеству .

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