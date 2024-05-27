Будет ли Китай присутствовать на Саммите мира: что ответили в МИД КНР

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что пока не владеют информацией о том, будут ли представители КНР принимать участие в Саммите мира по войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД Китая Мао Нин ответила на вопрос об участии китайской делегации на Глобальном мирном саммите в Швейцарии.

"На этот момент я не могу предоставить информацию по этому вопросу", — сказала Мао.

Нин подчеркнула, что Пекин продолжает придерживаться своей объективной позиции по войне в Украине, которую в Китае называют "украинским кризисом". По словам пресс-секретаря МИД КНР, Китай поддерживает все инициативы, направленные на мирное разрешение военного конфликта, однако призывает приобщать к таким конференциям и Россию.

"Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Украиной, и Россией, с равноправным участием всех сторон и объективным обсуждением всех мирных инициатив", — сказала Мао Нин.

Саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии. Украина направила приглашение для участия в нем более 160 странам, из которых подтвердили свое присутствие более 80 стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО предупредил Китай о его позиции по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали об обращении Владимира Зеленского к лидеру КНР Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену, в котором президент Украины призвал обоих политиков приехать на Саммит мира в Швейцарию. Свое обращение Зеленский записал на развалинах после российского удара по гражданским объектам в Харькове.