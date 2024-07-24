Будет ли визит Кулебы в Китай успешным: эксперт назвал главный показатель

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с официальным визитом в Китае и будет очень показательным, если состоится встреча руководителя нашего МИД в главе КНР Си Цзиньпином. Это станет своеобразным маркером, что ситуация в мире меняется и перспективы Украины значительно улучшаются. Такое мнение в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" высказали руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул еще один интересный момент – об эффективности визита Кулебы можно судить, если состоится хотя бы протокольная встреча с главой Китая Си Цзиньпином.

"Ну, по крайней мере, такая встреча была с главой Госдепа США. Конечно, сравнивать США и Украину ну вроде бы не совсем было бы правильно в условиях мирного времени, но мы находимся в условиях войны. Поэтому у нас есть в этом плане серьезная причина, чтобы с Кулебой встретился глава Китая", – прокомментировал Валерий Клочок.

Эксперт также обратил внимание на тот факт, что у нас долго не было посла в Китае. Он был назначен только весной прошлого года. В это время состоялся телефонный звонок Зеленского в Си Цзиньпин.

"Поэтому сбрасывать с рычагов важность этого визита нельзя. Тем более что сегодня формируется переговорная позиция с РФ, где Китай может сыграть немаловажную роль. Не могу сказать, что ключевую, но действительно важную роль в ее формировании, а именно уменьшая возможности РФ производить оружие. Уже зафиксировано уменьшение поставок чипов в РФ из КНР. Отдельные китайские банки выходят из столичной биржи. Китай снимает санкции против американских компаний. Группой легче все-таки работать с Китаем, формируя взаимовыгодные позиции и то, что Украину пригласили, указывает на то, что где-то мы выходим на возможность достижения каких-то договоренностей с Китаем, которые будут Украине и миру в целом полезны. Хотя с Китаем нужно быть осторожным, потому что Китай – это диктаторская страна, которая имеет свои принципы, правила и так далее. Они вряд ли будут сочетаться с украинскими, но все-таки китайский вектор нам стоит не терять", – отметил собеседник портала "Комментарии".

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