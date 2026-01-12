Было унизительно: как в Китае опозорили Путина

Экономист Виталий Шапран высказался относительно того, есть ли у России в 2026 году реальные шансы привлекать внешние средства для финансирования войны.

Поддержка Китая РФ (фото из открытых источников)

В интервью Главреду он подчеркнул, что позиция Китая по отношению к РФ остается достаточно жесткой.

"Не хочу нахваливать КНР, но их позиция по отношению к РФ пока достаточно жесткая. Мне неизвестны схемы, по которым КНР именно финансирует войну", — отметил эксперт.

По его словам, Пекин прежде всего зарабатывает на сотрудничестве с Россией, при этом не исключено, что имели место частные случаи передачи военных технологий.

"Правительство КНР даже отказало РФ в заимствованиях у юанях на рынке Китая, после чего правительство РФ было вынуждено одалживать у юанях на своем внутреннем рынке. Это выглядело унизительно, потому что правительство КНР на своем рынке занимает под 1,5-2% годовых, а правительство РФ одалживало под 7%", — напомнил Шапран.

Также экономист обратил внимание, что России не удалось наладить полноценные заимствования и на Ближнем Востоке.

"Далі розмов про випуск ісламських бондів ВЕБом справи не пішли. Тому Мінфін РФ в 2025 році спирався в основному на свої фінансові можливості, а саме на ліквідність великих банків і друкарський верстат ЦБР. На черзі — заощадження громадян, які можуть бути заморожені як альтернатива друку коштів ЦБР. І головне, що у РФ немає друзів, які б їм позичили кошти, тому що у КНДР, Ирана или Эритреи средств просто нет, КНР сохраняет осторожность в долговых отношениях с РФ, а у Индии есть куча собственных проблем, например, хронический отрицательный платежный баланс", — подытожил Шапран.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии активной позиции Пекина в процессе урегулирования войны с Россией. В МИДе КНР уверяют, что страна поддерживает постоянный контакт со всеми сторонами конфликта и считает свою роль в мирных инициативах конструктивной.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга отреагировал на критику Зеленского из-за пассивности КНР в попытках закончить войну. Пекин ответил, что с начала полномасштабной войны поддерживает коммуникацию как с Украиной, так и с Россией.