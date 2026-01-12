Было унизительно: как в Китае опозорили Путина

Рубрики
Экономист Виталий Шапран высказался относительно того, есть ли у России в 2026 году реальные шансы привлекать внешние средства для финансирования войны.
Поддержка Китая РФ (фото из открытых источников)
В интервью Главреду он подчеркнул, что позиция Китая по отношению к РФ остается достаточно жесткой.
По его словам, Пекин прежде всего зарабатывает на сотрудничестве с Россией, при этом не исключено, что имели место частные случаи передачи военных технологий.
Также экономист обратил внимание, что России не удалось наладить полноценные заимствования и на Ближнем Востоке.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии активной позиции Пекина в процессе урегулирования войны с Россией. В МИДе КНР уверяют, что страна поддерживает постоянный контакт со всеми сторонами конфликта и считает свою роль в мирных инициативах конструктивной.Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга отреагировал на критику Зеленского из-за пассивности КНР в попытках закончить войну. Пекин ответил, что с начала полномасштабной войны поддерживает коммуникацию как с Украиной, так и с Россией.