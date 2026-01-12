logo_ukra

Було принизливо: як у Китаї зганьбили Путіна

Позиція Китаю щодо РФ поки що досить жорстка, каже Віталій Шапран

12 січня 2026, 19:53
Лиля Воробьева

 Економіст Віталій Шапран висловився щодо того, чи має Росія у 2026 році реальні шанси залучати зовнішні кошти для фінансування війни.

Підтримка Китаю РФ (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Главреду він наголосив, що позиція Китаю стосовно РФ залишається доволі жорсткою.

"Не хочу нахвалювати КНР, але їхня позиція щодо РФ поки що досить жорстка. Мені невідомі схеми, за якими КНР саме фінансує війну", — зазначив експерт.

За його словами, Пекін передусім заробляє на співпраці з Росією, при цьому не виключено, що мали місце окремі випадки передачі військових технологій.

"Уряд КНР навіть відмовив РФ у запозиченнях в юанях на ринку Китаю, після чого уряд РФ був змушений позичати в юанях на своєму внутрішньому ринку. Це виглядало принизливо, тому що уряд КНР на своєму ринку позичає під 1,5-2% річних, а уряд РФ позичав під 7%", — нагадав Шапран.

Також економіст звернув увагу, що Росії не вдалося налагодити повноцінні запозичення і на Близькому Сході.

"Далі розмов про випуск ісламських бондів ВЕБом справи не пішли. Тому Мінфін РФ в 2025 році спирався в основному на свої фінансові можливості, а саме на ліквідність великих банків і друкарський верстат ЦБР. На черзі — заощадження громадян, які можуть бути заморожені як альтернатива друку коштів ЦБР. І головне, що у РФ немає друзів, які б їм позичили кошти, тому що у КНДР, Ірану або Еритреї коштів просто немає, КНР зберігає обережність у боргових відносинах з РФ, а Індія має купу власних проблем, наприклад, хронічний негативний платіжний баланс", — підсумував Шапран.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Китай відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо відсутності активної позиції Пекіна у процесі врегулювання війни з Росією. У МЗС КНР запевняють, що країна підтримує постійний контакт з усіма сторонами конфлікту та вважає свою роль у мирних ініціативах конструктивною.

 Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу відреагував на критику Зеленського через пасивність КНР у спробах закінчити війну. Пекін відповів, що від початку повномасштабної війни підтримує комунікацію як з Україною, так і з Росією.
 



