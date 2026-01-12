Було принизливо: як у Китаї зганьбили Путіна

Рубрики
Економіст Віталій Шапран висловився щодо того, чи має Росія у 2026 році реальні шанси залучати зовнішні кошти для фінансування війни.
Підтримка Китаю РФ (фото з відкритих джерел)
В інтерв’ю Главреду він наголосив, що позиція Китаю стосовно РФ залишається доволі жорсткою.
За його словами, Пекін передусім заробляє на співпраці з Росією, при цьому не виключено, що мали місце окремі випадки передачі військових технологій.
Також економіст звернув увагу, що Росії не вдалося налагодити повноцінні запозичення і на Близькому Сході.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Китай відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо відсутності активної позиції Пекіна у процесі врегулювання війни з Росією. У МЗС КНР запевняють, що країна підтримує постійний контакт з усіма сторонами конфлікту та вважає свою роль у мирних ініціативах конструктивною.Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу відреагував на критику Зеленського через пасивність КНР у спробах закінчити війну. Пекін відповів, що від початку повномасштабної війни підтримує комунікацію як з Україною, так і з Росією.