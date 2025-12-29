logo_ukra

Китай відреагував на критику Зеленського щодо війни в Україні
Китай відреагував на критику Зеленського щодо війни в Україні

Китай заявив про "конструктивну роль" у мирних переговорах щодо України, відповідаючи на критику президента Зеленського.

29 грудня 2025, 11:45
Автор:
Slava Kot

Китай відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо відсутності активної позиції Пекіна у процесі врегулювання війни з Росією. У МЗС КНР запевняють, що країна підтримує постійний контакт з усіма сторонами конфлікту та вважає свою роль у мирних ініціативах конструктивною.

Китай відреагував на критику Зеленського щодо війни в Україні

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу відреагував на критику Зеленського через пасивність КНР у спробах закінчити війну. Пекін відповів, що від початку повномасштабної війни підтримує комунікацію як з Україною, так і з Росією.

"Від самого початку "української кризи" Китай підтримує комунікацію з відповідними сторонами, включаючи Україну та Росію", — сказав Лінь.

За його словами, Китай "працює над припиненням вогню та сприяє переговорам про мир", а ці зусилля, як він стверджує, є помітними для міжнародної спільноти. Водночас китайський дипломат не навів конкретних прикладів результативної участі Пекіна у мирному процесі. 

Попри це, Лінь. наголосив, що Китай і надалі підтримуватиме ініціативи, спрямовані на деескалацію та політичне врегулювання війни.

"Китай підтримує будь-які зусилля, що сприяють миру, і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому напрямку", — додав представник МЗС Китаю.

Офіційний Пекін продовжує декларувати нейтралітет щодо російсько-української війни, уникаючи прямого визначення сторін конфлікту. У 2023 році Китай намагався виступити посередником, направляючи спеціального представника до Києва, Москви та європейських столиць. Однак згодом ці зусилля були згорнуті.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай з погрозами відреагував на заяву Зеленського про нові санкції України проти громадян КНР.

Також "Коментарі" писали, що Китай оголосив про масштабну мобілізацію військових навколо Тайваню.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4074553-pekin-vidpoviv-na-kritiku-zelenskogo-kitaj-vidigrae-konstruktivnu-rol-u-peregovorah-pro-mir.html
