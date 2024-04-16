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Что изменило нападение Ирана на Израиль: Китай озвучил официальную позицию

Глава МИД КНР не назвал тип сотрудничества, который Китай готов развивать с Ираном, но Пекин уже делал подобные обещания в прошлом

сегодня, 08:52
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Кравцев Сергей
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Официальный Пекин дал понять, что не будет осуждать действия Ирана и готов и дальше "неуклонно продолжать" сотрудничество с Тегераном в разных сферах. Как передает портал "Комментарии", об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил иранскому "колесу" Хосейну Амирабдоллахиану, пишет "Bloomberg".

Что изменило нападение Ирана на Израиль: Китай озвучил официальную позицию

Министр иностранных дел КНР Ван И. Фото: из открытых источников

"Китай готов неуклонно развивать практическое сотрудничество в разных сферах с Ираном и способствовать большему развитию китайско-иранских отношений", – заявил Ван И.

По его словам, Китай отдельно поддержал позицию Ирана о том, что действия последнего против Израиля были "ограничены", поскольку страна якобы реализует свое право на "самооборону".

Глава МИД КНР не назвал тип сотрудничества, которое Китай готов развивать с Ираном, но Пекин уже делал подобные обещания в прошлом.

Стоит также обратить внимание на то, что китайский лидер Си Цзиньпин пообещал углубить связи после встречи с президентом Ирана Эбрагимом Раиси в Пекине. Через несколько недель до этого США заявили, что усилят давление на Китай, чтобы он прекратил покупать иранскую нефть.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-16/china-tells-iran-cooperation-will-last-after-attack-on-israel?srnd=homepage-europe
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