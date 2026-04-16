Что произошло с экономикой Китая на фоне войны США в Иране: это шокировало всех

Экономика Китая в первом квартале 2026 года продемонстрировала неожиданно сильный рост – ВВП увеличился на 5% в годовом исчислении. Об этом сообщает Financial Times. Показатель превысил прогнозы аналитиков (4,8%) и результаты предыдущего квартала (4,5%).

Таким образом, экономическая динамика оказалась на верхнем пределе официального целевого коридора Пекина на этот год – 4,5-5%. Главными драйверами стали экспорт, государственные стимулы и активный рост высокотехнологичного производства.

По данным Национального бюро статистики КНР, в марте промышленное производство выросло на 5,7% в годовом исчислении, превысив ожидания. Особенно быстро развивались сегменты оборудования и высоких технологий: их производство за квартал подскочило на 8,9% и 12,5% соответственно.

Отдельные отрасли показали взрывной рост: выпуск оборудования для 3D-печати вырос на 54%, литий-ионных аккумуляторов – более чем на 40%, а промышленных роботов – более чем на треть.

В то же время, внутренний спрос остается слабым. Розничные продажи в марте повысились всего на 1,7%, что значительно ниже прогнозов. Это сигнализирует о сдержанных потребительских настроениях и рисках для стабильности роста.

Аналитики предупреждают: на экономику Китая могут повлиять геополитические факторы, в частности, эскалация на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители после действий администрации Дональд Трамп. Это может ослабить внутренний спрос, но вместе с тем стимулировать экспорт "зеленой" энергетики.

В итоге экономика КНР сохраняет устойчивость, но все больше зависит от внешних рынков. На этом фоне ожидается встреча лидера Китая Си Цзиньпин с Трампом в мае в Пекине – стороны намерены обсудить продолжение торгового перемирия.

