Що відбулося з економікою Китаю на тлі війни США в Ірані: це шокувало всіх

Економіка Китаю у першому кварталі 2026 року продемонструвала несподівано сильне зростання – ВВП збільшився на 5% у річному вимірі. Про це повідомляє Financial Times. Показник перевищив прогнози аналітиків (4,8%) і результат попереднього кварталу (4,5%).

Китай. Фото: з відкритих джерел

Таким чином, економічна динаміка опинилася на верхній межі офіційного цільового коридору Пекіна на цей рік – 4,5-5%. Головними драйверами стали експорт, державні стимули та активне зростання високотехнологічного виробництва.

За даними Національного бюро статистики КНР, у березні промислове виробництво зросло на 5,7% у річному вимірі, перевищивши очікування. Особливо швидко розвивалися сегменти обладнання та високих технологій: їх виробництво за квартал підскочило на 8,9% і 12,5% відповідно.

Окремі галузі показали вибухове зростання: випуск обладнання для 3D-друку зріс на 54%, літій-іонних акумуляторів – на понад 40%, а промислових роботів – більш ніж на третину.

Водночас внутрішній попит залишається слабким. Роздрібні продажі у березні підвищилися лише на 1,7%, що значно нижче прогнозів. Це сигналізує про стримані споживчі настрої і ризики для стабільності зростання.

Аналітики попереджають: на економіку Китаю можуть вплинути геополітичні фактори, зокрема ескалація на Близькому Сході та зростання цін на енергоносії після дій адміністрації Дональд Трамп. Це може послабити внутрішній попит, але водночас стимулювати експорт "зеленої" енергетики.

У підсумку економіка КНР зберігає стійкість, однак дедалі більше залежить від зовнішніх ринків. На цьому тлі очікується зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпін із Трампом у травні в Пекіні – сторони планують обговорити продовження торговельного перемир’я.

