Китай втручається: з якими ультиматумом Пекін раптом звернувся до Ірану

Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів термінову телефонну розмову з іранським представником Аббас Аракчі, під час якої закликав Тегеран гарантувати свободу та безпеку судноплавства в Ормузька протока. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У китайському МЗС наголосили, що ситуація в регіоні стрімко наближається до небезпечної межі між війною та миром. Пекін одночасно підкреслює повагу до суверенітету Ірану, але вимагає збереження відкритих морських шляхів, від яких залежить глобальна енергетична безпека.

За інформацією китайської сторони, Тегеран позитивно сприйняв сигнал із Пекіна. Аракчі заявив про готовність Ірану шукати дипломатичне врегулювання та продовжувати переговори.

Контакт відбувся 15 квітня на тлі різкого загострення ситуації: після атак США та Ізраїлю ВМС США фактично заблокували іранські порти, а рух через протоку різко обмежився.

Попередній раунд переговорів у Ісламабад завершився безрезультатно, однак дипломати не виключають швидкого відновлення діалогу. Посередники наполягають на продовженні крихкого перемир’я, термін якого спливає вже 22 квітня.

Китай, зі свого боку, відкрито розкритикував блокаду, назвавши її небезпечною для світової торгівлі, та закликав усі сторони до негайної деескалації.

На тлі скорочення судноплавства через Ормузьку протоку світові ринки уважно стежать за розвитком подій, адже будь-яке подальше загострення може спричинити новий стрибок цін на нафту і масштабну енергетичну кризу.

