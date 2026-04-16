logo_ukra

BTC/USD

74623

ETH/USD

2338.95

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Китай втручається: з якими ультиматумом Пекін раптом звернувся до Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай втручається: з якими ультиматумом Пекін раптом звернувся до Ірану

Світ балансує між війною і миром: КНР закликає відкрити ключовий нафтовий маршрут і зупинити ескалацію

16 квітня 2026, 12:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів термінову телефонну розмову з іранським представником Аббас Аракчі, під час якої закликав Тегеран гарантувати свободу та безпеку судноплавства в Ормузька протока. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Китай втручається: з якими ультиматумом Пекін раптом звернувся до Ірану

Китай. Фото: з відкритих джерел

У китайському МЗС наголосили, що ситуація в регіоні стрімко наближається до небезпечної межі між війною та миром. Пекін одночасно підкреслює повагу до суверенітету Ірану, але вимагає збереження відкритих морських шляхів, від яких залежить глобальна енергетична безпека.

За інформацією китайської сторони, Тегеран позитивно сприйняв сигнал із Пекіна. Аракчі заявив про готовність Ірану шукати дипломатичне врегулювання та продовжувати переговори.

Контакт відбувся 15 квітня на тлі різкого загострення ситуації: після атак США та Ізраїлю ВМС США фактично заблокували іранські порти, а рух через протоку різко обмежився.

Попередній раунд переговорів у Ісламабад завершився безрезультатно, однак дипломати не виключають швидкого відновлення діалогу. Посередники наполягають на продовженні крихкого перемир’я, термін якого спливає вже 22 квітня.

Китай, зі свого боку, відкрито розкритикував блокаду, назвавши її небезпечною для світової торгівлі, та закликав усі сторони до негайної деескалації.

На тлі скорочення судноплавства через Ормузьку протоку світові ринки уважно стежать за розвитком подій, адже будь-яке подальше загострення може спричинити новий стрибок цін на нафту і масштабну енергетичну кризу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — військово-морські сили ВМС США отримали нове критичне завдання в Ормузькій протоці – виявити та знешкодити іранські морські міни, які можуть паралізувати глобальні поставки нафти. Про це повідомляє Politico із посиланням на обізнані джерела.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytay-iran-ormuzka-protoka/33733501.html
Теги:

Новини

Всі новини