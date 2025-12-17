Что в Китае думают о конфискации активов РФ: заявление представителя МИД

В Китае прокомментировали планы Евросоюза использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Там подчеркнули, что выступают против санкций, якобы нарушающих международное право и не одобренных Советом Безопасности ООН.

Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото: из открытых источников

Спикер министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь рассказал, может ли такой шаг ЕС повлиять на доверие Китая к инвестиционному климату в Европе, пишет Global Times.

"Пекин последовательно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН", — отметил дипломат.

В то же время представитель МИД Китая не дал прямую оценку намерениям Евросоюза по использованию замороженных активов России. Дипломат фактически ушел от ответа на вопрос о возможных последствиях конфискации российских активов для финансовой системы ЕС.

"Все стороны должны создать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического разрешения кризиса в Украине, а не наоборот", — добавил Цзякунь.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", план Европейского Союза использовать замороженные российские суверенные активы для финансирования помощи Украине оказался под серьезной угрозой. Против так называемого "репарационного займа" уже открыто выступили семь государств-членов ЕС, что существенно усложняет принятие решения накануне важного саммита европейских лидеров. Наиболее последовательным оппонентом кредита остается Бельгия.

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что переговоры о кредите для Украины становится все сложнее, хотя Брюссель и дальше рассматривает этот механизм как наиболее реалистичный вариант поддержки Киева.