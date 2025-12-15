Вже сім країн ЄС виступили проти кредиту для України коштом заморожених активів РФ: хто у чорному списку

План Європейського Союзу використати заморожені російські суверенні активи для фінансування допомоги Україні опинився під серйозною загрозою. Проти так званої "репараційної позики" вже відкрито виступили сім держав-членів ЄС, що суттєво ускладнює ухвалення рішення напередодні важливого саміту європейських лідерів.

Кая Каллас. Фото з відкритих джерел

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас визнала, що переговори про кредит для України стає дедалі складнішими, хоча Брюссель і надалі розглядає цей механізм як найбільш реалістичний варіант підтримки Києва.

Найбільш послідовним опонентом кредиту залишається Бельгія. Прем’єр-міністр Барт де Вевер неодноразово заявляв, що схема з використанням російських активів є "фундаментально неправильною" і створює серйозні правові та фінансові ризики для ЄС. Замість цього Брюсселю пропонують випустити спільний європейський борг, гарантований довгостроковим бюджетом Євросоюзу.

Позицію Бельгії офіційно підтримали Італія, Болгарія та Мальта, які у спільній заяві закликали розглянути "альтернативні варіанти" фінансування допомоги Україні. Згодом до цієї групи приєдналася Чехія.

Окремо проти будь-якого використання заморожених російських активів виступають Угорщина та Словаччина. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан давно блокує ключові рішення щодо підтримки Києва, а його словацький колега Роберт Фіцо заявив, що не підтримає фінансування військових витрат України коштом активів РФ. Таким чином, загальна кількість країн, які виступають проти "репараційної позики", зросла до семи.

Попри критику, Кая Каллас наголошує, що альтернативні механізми фактично не працюють. Запропонований Бельгією варіант спільного боргу вимагає одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС, чого досягти ще складніше, зокрема через позицію Угорщини, яка вже дала зрозуміти, що накладе вето.

Натомість схема з "репараційним кредитом" потребує лише кваліфікованої більшості, тобто підтримки щонайменше 15 держав, які разом представляють не менше 65% населення Євросоюзу.

Загальна сума російських активів у ЄС оцінюється приблизно у 210 млрд євро. Переважна їх частина зберігається в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear.

