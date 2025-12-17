Що в Китаї думають про конфіскацію активів РФ: заява представника МЗС

У Китаї прокоментували плани Євросоюзу використати заморожені активи РФ для підтримки України. Там наголосили, що виступають проти санкцій, які нібито порушують міжнародне право та не були схвалені Радою Безпеки ООН.

Речник МЗС КНР Ґо Цзякунь. Фото: з відкритих джерел

Речник міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь розповів, чи може такий крок ЄС вплинути на довіру Китаю до інвестиційного клімату в Європі, пише Global Times.

"Пекін послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не санкціоновані Радою Безпеки ООН", — зазначив дипломат.

Водночас представник МЗС Китаю не дав прямої оцінки намірам Євросоюзу щодо використання заморожених активів Росії. Дипломат фактично уникнув відповіді на питання про можливі наслідки конфіскації російських активів для фінансової системи ЄС.

"Усі сторони повинні створити позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів та політичного вирішення кризи в Україні, а не навпаки", — додав Ґо Цзякунь.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", план Європейського Союзу використати заморожені російські суверенні активи для фінансування допомоги Україні опинився під серйозною загрозою. Проти так званої "репараційної позики" вже відкрито виступили сім держав-членів ЄС, що суттєво ускладнює ухвалення рішення напередодні важливого саміту європейських лідерів. Найбільш послідовним опонентом кредиту залишається Бельгія.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас визнала, що переговори про кредит для України стає дедалі складнішими, хоча Брюссель і надалі розглядає цей механізм як найбільш реалістичний варіант підтримки Києва.